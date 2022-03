¿James-Quintero vs Venezuela? Muriel habló de Rueda, Pékerman y más

Este sábado, Luis Fernando Muriel acudió a la conferencia de prensa de la Selección Colombia para hablar del partido frente a Bolivia y lo que será el próximo reto en la Eliminatoria Sudamericana frente a Venezuela y un "viejo conocido": José Pékerman. El atacante del Atalanta que fue titular en Barranquilla, confía en las decisiones de Reinaldo Rueda, quien cree ya tiene claro a lo que jugará la tricolor en Puerto Ordaz.

Goleada frente a Bolivia para seguir con chances de ir a Catar: "Tranquilidad. Sabíamos lo que representaba el hecho de no marcar goles y no ganar. Era un peso grande y era importante romper con ese sequía. El gol de 'Lucho' nos generó la tranquilidad para tener la paciencia en el partido y poder marcar más goles. Era de mucha importancia para nosotros en la Eliminatoria".



Balance individual frente a los bolivianos: "He tenido la oportunidad de jugar en diferentes posiciones en el frente de ataque, siempre tratando de hacer lo mejor y aportar. Contra Bolivia creo que fue mi primer partido que juego solo como delantero y fue complicado para mí porque Bolivia planteó un esquema bastante rígido, con muchos hombres por el centro y el rango de maniobra era muy limitado; casi para entrar en contacto con el balón tenía que buscarlo en zona de volantes. En el momento que yo descendía, 'Lucho' y Sinisterra aprovecharon esos espacios. Sabíamos que ellos nos plantearían un esquema así y se plantearon unos movimientos. Me sentí cómodo y me hubiera gustado tener más la oportunidad de tener espacios".



El duro reto frente a Venezuela, ¿qué esperan del rival conociendo a Pékerman?: "Ellos lo han manifestado y nosotros también, es un partido que se juega casi que a muerte. Por el conocimiento del profe Pékerman y que siempre sale a buscar los partidos, nos esperamos un equipo propositivo. En el poco tiempo que lleva al frente de Venezuela se ha tratado de adaptar, nosotros esperamos que ellos salgan a buscar el partido y más porque no tienen nada que perder. Nosotros queremos sacar el resultado adelante, también esperando otros resultados para jugar el repechaje".



¿A qué jugará Colombia frente a Venezuela?: "Lo que será nuestro planteamiento y el esquema lo trabajáremos en estos días. Ayer (viernes) fue una jornada tranquila y de descanso, todavía no hemos entrado en el partido de Venezuela como tal, a partir de la tarde vamos viendo lo que vamos a realizar. Lo que sí es seguro es las ganas, el deseo y la actitud que no es negociable para este partido, eso es lo que la selección pondrá en el campo".



"Casi todas las selecciones cuando juegan de visitante tratan de esperar un poco al local, yo creo que nosotros tenemos que tener la paciencia suficiente y estudiar muy bien lo que nos vamos a encontrar. A partir de ahí saldrán las soluciones. Inicialmente no se podría decir si es mejor uno o dos atacantes, ahora hay que trabajar en lo de nosotros, y a medida que tengamos más información trabajar en el esquema táctico".



Venezuela jugó el viernes contra Argentina y tendrá menos tiempo para prepararse: "Siempre son factores que se pueden utilizar como ventaja, sabemos que tienen menos tiempo de descanso y el viaje desde Argentina que es bastante largo. Cuando se juegan este tipo de partidos son cosas que pasan a un segundo plano, pero el hecho de jugarnos un partido de tal importancia tenemos que ser más que estas situaciones independientemente si les afecta o no. Tenemos que ser más fuertes que todo esto. Esperemos que esto les merme un poco en la parte física y nos encontremos un partido como el que queremos".



James y Quintero ya han jugador juntos, ¿podrían verse frente a Venezuela?: "Estoy convencido que de que el profe tiene en su cabeza el cómo enfrentar este partido y seguramente tener dos jugadores como James y Quintero en el campo genera un mundo de posibilidades. Los pies de los que sale tanta magia generan muchas posibilidades y siempre estaremos contentos de tenerlos, de verlos jugar y disfrutar. Seguramente que el profe está trabajando en eso y en el momento en el que se dé esa posibilidad van a ser ventaja para la selección".