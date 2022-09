Luis Sinisterra, el que más celebra: ‘se vieron frutos del trabajo'

La Selección Colombia tuvo un primer tiempo para el olvido con una nómina llena entre experimentados y jóvenes que aportaron en el partido pasado contra Guatemala. Sin embargo, México no es Guatemala y la presión alta empezó a atosigar el funcionamiento que quería marcar Néstor Lorenzo, quien aseveró que les faltó confianza, esa que recuperaron en el segundo tiempo.

Con los cambios, el complemento fue completamente distinto. El cambio de cara y de chip se hizo notar en la Selección Colombia gracias a los ingresos de sangre joven como Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal. Sinisterra fue el diferente que en menos de diez minutos logró emparejar el marcador y guiar así la victoria que tuvo la participación de Santos Borré con una asistencia.



Luis Sinisterra entró a rueda de prensa en compañía de Néstor Lorenzo para brindar su opinión acerca del partido ante México. Sin duda alguna, con sus dos goles fue la figura. El cambio de cara en el segundo tiempo fue fundamental, y Sinisterra empezó diciendo, “teníamos que ir por ellos, ahogarlos, presionarlos y complicarles la salida del juego. Nos surgió efecto y esto nos llevó a la victoria”, un juego similar a lo que mostraron los aztecas en la primera parte.



Cuando le preguntaron por su sentimiento de ser figura y marcar el doblete, Luis Sinisterra no pudo ocultar la felicidad, “se trata de aprovechar las oportunidades que da la vida. Estoy agradecido por estar en la Selección. Desde el primer momento que me propongo entrar lo hago con la mejor actitud. Hoy pude aportarle al equipo para conseguir la victoria que es lo más importante”.



A nivel individual, continuó diciendo, “trato de destacarme en mi club para venir a la Selección. He tenido buenos rendimientos y por eso estoy aquí. Le agradezco al profe y espero seguir aportándole a la Selección Colombia. Ojalá que estos goles sean solo el inicio”.



La veteranía y la juventud se complementa a la perfección. Sobre los aprendizajes con Juan Guillermo Cuadrado, Luis Sinisterra mencionó, “todos sabemos el jugador que es Juan, le aporta mucho a la Selección. Cuando entró a jugar en el centro tuvimos más espacio. La primera que tuve la pude meter y eso me dio confianza. Nos llevamos una linda victoria para Colombia”.



Sin duda alguna, en cualquier país del mundo, siempre habrá el apoyo de los colombianos. Sobre la hinchada, Luis Sinisterra manifestó, “en esta gira hemos tenido un gran apoyo de todo el país, a dónde vamos los colombianos siempre están. Este proceso apenas está iniciando, hay que tener los pies en la tierra, seguir trabajando y mejorando. Ojalá vengan más momentos como este”.



Finalmente, con un Luis Sinisterra como figura y ya conectado en el terreno de juego, el jugador del Leeds United analizó el segundo tiempo y dio las claves para remontar, “hoy enfrentábamos a un gran equipo, a una selección mundialista que nos iba a exigir. Lo hicimos muy bien, especialmente en el segundo tiempo, donde hubo un cambio de actitud, fuimos más agresivos y vimos los frutos”.