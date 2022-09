Luis Díaz: ¿bajo nivel de Liverpool afectó rendimiento con Colombia?

Luis Díaz llegó a la convocatoria de la Selección Colombia como una de las grandes figuras que más iban a renovar el nuevo proceso del seleccionado, pero durante los amistosos contra Guatemala y México no fue ese jugador que cada fin de semana ha sido determinando con Liverpool.



Todas las esperanzas de la hinchada del seleccionado estaban expectantes sobre lo que hiciera Luis Díaz y contra Guatemala el extremo fue totalmente borrado y sin ser determinante en cancha, donde se vio desdibujado y nunca logró encontrarse en ese primer amistoso.







Sin embargo, cuando se pensó que todo era un bache, el ‘Guajiro’ tuvo otro mal rendimiento y fue contra México, un rival más duro y donde también fue titular, pero los primeros balones que agarró estuvieron errados y sobre el final fue sustituido, pues su aporte fue poco.



Contra México y a pesar de tener más minutos de juego, no pesó en cancha y fue uno de los de menor calificación, donde apenas tuvo un 6.4, pues su poca productividad se hizo notar dentro del campo.Además, no logró llegadas al arco, cometió penalti y sólo tuvo 50 toques aproximados.



Esta situación de Luis Díaz no viene de ahora, pues desde que Liverpool le ha costado ser protagonista en Premier League, por lo menos en los últimos partidos, donde el extremo también ha tenido un bajón en esas últimas apariciones, donde en su más reciente actuación con los reds en Champions League frente a Ajax, no pesó a pesar de tener noventa minutos y tras la travesía por el seleccionado, tampoco logró ser ese jugador que se esperaba.



Por ello, quizá uno de los problemas de Luis Díaz para no haber llegado a tope con Colombia, pudo haber pasado por ese bajón futbolístico general de su equipo Liverpool, que tiene la obligación de recomponer el camino en Premier League, pues no han logrado aún estar en los primeros lugares y sus nueve puntos en la posición ocho, los deja con un inicio preocupante para toda la plantilla de los reds.



Por el momento, Luis Díaz tendrá la oportunidad de recomponer su figura con Liverpool para mantener un nivel óptimo que le dé la posibilidad de volver a ser convocado el próximo año a Colombia y empezar a ser ese jugador clave dentro del seleccionado, debido a que en esta ocasión no logró serlo.