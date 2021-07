Díaz recibió el premio al goleador de Copa América: mensaje a Messi

El reconocimiento por fin llegó. En un evento organizado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Conmebol, en voz del presidente Alejandro Domínguez, le entregó a Luis Díaz el trofeo por ser goleador de la Copa América 2021.



El guajiro compartió dicha distinción con Lionel Messi, campeón con Argentina del certamen, pero tuvo el plus de marcar los mismos cuatro goles en menor cantidad de partidos. Díaz lo hizo en 388 minutos, Lío necesitó 630.

Después de las palabras de Domínguez y Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ‘Lucho’ habló sobre el recordado gol de chilena a Brasil y le dedicó unas cuantas palabras a Messi:



Goleador de la Copa América - Estoy muy contento por recibir este hermoso premio. Es un orgullo poder recibir este premio de goleador, jugar la Copa América de esa manera y estar entre los mejores de Sudamérica y el mundo. Para mí siempre será un orgullo y seguiré trabajando para conseguir muchas más cosas, con los pies sobre la tierra como siempre digo.



Gol a Brasil - De los que más me gustaron fue el de Brasil por lo que significaba y el rival que teníamos al frente. Fue uno de los mejores goles que he hecho en toda mi carrera, así que estoy muy feliz.



Lionel Messi - Es una satisfacción. Siempre vi jugar a Leo desde pequeño, ha sido uno de los referentes del fútbol mundial y siempre me gustó como jugaba. Estar hoy día compartiendo terreno, jugando a lado de él para mí es un orgullo. Siempre lo soñé, siempre quise estar ahí a ese nivel, lo admiro demasiado y estar a su lado compartiendo el trofeo de goleador quedará en mi memoria por siempre y vivirá en mi corazón.



Futuro deportivo - Objetivos y metas tengo muchas más por cumplir. Quiero llegar a ser más reconocido y estar dentro de los grandes siempre. Quiero seguir con ese muy buen nivel que tuve en la Copa América, seguiré trabajando no solo por un trofeo sino para ser campeón y referente en cada equipo que vaya y juegue... Estoy preparado y consciente de lo que quiero.



Nuevos talentos - Lo que les podría decir a cada uno de esos jóvenes y niños es que luchen siempre por ello, por lo que quieren porque así solamente se pueden conseguir las cosas: trabajo, perseverancia, el querer y con la confianza en Dios se puede lograr todo. Siempre mantengan esa fe y creencia de que pueden llegar a ser exitosos.



Importancia de Rueda - El profe hizo un excelente trabajo porque no era fácil para él llegar a un grupo nuevo y hacer lo que hizo, grandes partidos en Eliminatorias primero y luego excelente en la Copa América. Cada vez vamos creciendo más, vamos formando esa gran familia, unión que siempre nos ha caracterizado. Manejó muy bien el grupo, es un excelente entrenador, me dio esa confianza que necesitaba para hacer eso que siempre he hecho. Estuvo muy pendiente y le agradezco mucho.