¿Díaz reemplazo de Quintero? ‘Soy atacante, pero ayudo a retroceder’

Técnicamente, Luis Díaz, delantero de Junior de Barranquilla, está en la convocatoria en la posición de mediocampista.



Así apareció el día de la presentación de la lista de 23 jugadores para los amistosos de este viernes (5:20 a.m.) contra Japón y el próximo 26, contra Corea del Sur (6:00 a.m.).



En rigor, es una alternativa para iniciar el ataque ante la ausencia de Juan Fernando Quintero, que lo sacó no solo de la fecha FIFA sino también de la Copa América de Brasil.



Sin embargo, Díaz no se llama a engaños: " Soy atacante pero ayudo mucho a retroceder mucho, me caracterizo por eso y aporto eso a la Selección”, dijo.



Está listo, pero conoce su posición: “Estoy a la espera, ojalá se me de la oportunidad de jugar, extrañaremos mucho a Juan Fer, a David, a los que han salido lesioandos les mandamos apoyo y energía positiva”, añadió.







Díaz cree que está en la lista por lo buen finalizador que es, por su posibilidad de ubicarse bien de cra al gol, pero no por eso siente el rol de creativo: “He mejorado mucho, cada día el jugador aprende más y yo en lo físico, lo técnico, la toma de decisiones he mejorad mucho y eso es lo que me tiene acá”, dijo.



El propio técnico Queiroz, según comentó, le ha quitado presión: “Me recibió de muy buena manera, como a todos los compañeros, me felicitó por estar aquí y me dijo que aproveche la oportunidad, que haga lo que vengo haciendo en Junior, lo que sé hacer, jugar al fútbol y aportar a la Selección cuando él me necesite”.



Aportar goles, que es lo suyo. Como se lo ha dicho un experimentado del puesto, su compañero, Teófilo Gutiérrez: “Siempre me habla de buena manera, me dice que haga mi fútbol, lo que vengo haciendo, que eso me dará muchos triunfos”.