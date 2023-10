Díaz se destapó: gol fallado, qué le dijo el grupo y su autocrítica

Luis Díaz habló de todo después del agrio empate 2-2 de Colombia contra Uruguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Lo primero fue dejar claro que no es verdad que no corre o no se sacrifica: “Siempre trato de dar el máximo y lo mejor de mí. Siempre me entrego al ponerme esta hermosa camiseta de la Selección, creo que es indiscutible que hay que dar el máximo. Trato siempre de tener una buena actitud. El segundo gol viene por una muy buena ocasión que hacemos todos. Trato de recuperar, de darle el pase a Borré y hacemos una bonita jugada”, aseguró.



Para él resultó muy injusto el resultado: “El balance es muy bueno, se hizo un buen partido. Creo que merecíamos llevarnos la victoria porque fuimos superiores a ellos en muchos momentos. Faltó concretar las ocasiones que tuvimos en el segundo tiempo. Podríamos haber liquidado el partido y llevarnos la victoria. Pero rescato mucho el trabajo, no era fácil contra un gran rival, contra una gran selección. Y sacar un punto, digamos que te suma mucho anímicamente”, afirmó.



No hay que perder de vista, en todo caso, la categoría del rival: “Uruguay es una selección muy grande, una selección que tiene jugadores muy buenos y que juegan en grandes equipos. Y el fútbol es ese, toca también sufrir en algunos momentos y saberlo sufrir, creo que supimos sufrir. Era de concretar las chances para liquidar el juego, y no cometer esos errores infantiles para que en un minuto 90, prácticamente, nos hagan un gol de esa manera”.



Errores infantiles es, claramente, una autocrítica que hace la figura nacional, que entiende que al final se escapa la victoria por una falla propia nada menos que ante un Núñez, que cobró con el penalti esa desatención.





Pero sobre esa opción clara, que habría asegurado los tres puntos pero que mandó a la tribuna, cuando la cuenta estaba 2-1, el guajiro explicó: “Sí, sí, la pelota me pica un poco. Yo trato de abrir el pie, me pica, y le doy como con la canilla un poco, lastimosamente”.



Lo positivo en ese momento, en que él fue el primer en entender que era un grueso error, fue la reacción de sus compañeros: "al momento que erró el mano a mano, digamos que ahí fue donde se me vino un pensamiento de cómo pude errar ese gol, porque sabíamos que podíamos liquidarnos, pero lastimosamente los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar, en el momento que salgo del partido, estaba la frustración enorme y adolorido por el momento y la situación, pero estoy de vuelta otra vez porque mis compañeros me dieron ese apoyo y se acercaron a mí y me dijeron que muchas veces me ha tocado salvarlos. Ahora tengo que estar tranquilo, cuando llegue uno, todos van venir en nido”. ¡Ojalá!