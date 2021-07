Luis Díaz, en una nube: 'nunca imaginé todo lo que me está pasando'

Luis Fernando Díaz es el hombre del momento en Colombia y en toda la Copa América 2021: ¡figurón!

El orgullo de La Guajira habló con toda la humildad del caso de su espectacular partido contra Perú, en el que firmó un doblete que supuso el tercer lugar del equipo en el torneo regional.



"El balance que rescato es el del equipo, un gran trabajo, una gran Copa América, hicimos todo para llegar a las instancias finales, se sacrificó todo el equipo y el trabajo y el sacrificio fue importante de todos los compañeros", dijo el atacante en charla con DirecTV Sports.

"Superé la expectativa, siempre he soñado con estos triunfos, con hacer bien las cosas en al Selección pero nunca imaginé todo lo que me está pasando, le doy gracias a Dios por todo esto", añadió.



El guajiro, la gran figura de su equipo, habló del efecto Rueda en el equipo: "fueron unos días muy duros, estar tanto tiempo encerrados no es fácil pero el grupo es unido, el profe supo mantenerlo así y esperamos que sigamos de esa manera para lo que se viene, que es lo más importante", concluyó.