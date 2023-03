Luis Ángel Díaz y su oportunidad en Sub-20: ‘Quiero ganarme mi lugar’

La Selección Colombia Sub-20 de Héctor Cárdenas comenzó trabajos en la sede deportiva de Bogotá y con 14 futbolistas empezó a planificar lo que será el viaje a Murcia, España, lugar donde jugará tres amistosos contra equipos Sub-21 de Gales, Suecia y Real Murcia.

Dentro de los convocados hubo novedades, pues aparte de llamar a varias figuras que jugaron el Sudamericano Sub-20, también se valoran regresos como Tomás Ángel, pero también de inclusión de nuevos futbolistas como Luis Ángel Díaz del Envigado, quien tiene su primera oportunidad en el equipo de Cárdenas.



Con respecto a Luis Díaz, el jugador de 18 años, nacido en Apartadó, Antioquia y quien actualmente juega en el Envigado, se ganó un cupo en esta convocatoria para la gira internacional de cara al Mundial Sub-20 de Indonesia y tras su primer entrenamiento con el seleccionado juvenil, el atacante reconoció que viene a luchar por su lugar para ir a la cita mundialista.



“Quiero ganarme mi lugar y trabajar día a día. Hoy hice mi primer entrenamiento y los compañeros me han acogido muy bien. Estoy aprendiendo de ellos y eso es importante”, dijo el joven Luis Díaz.



De igual manera, el homólogo del jugador del Liverpool, se refirió a lo que ha hecho en Envigado y lo que viene hacer en Colombia, pero dejó claro que llegar al seleccionado es totalmente diferente, porque la ideología y objetivos son diferentes.



“El plus está en el cambio de chip porque no es lo mismo jugar en Envigado que en la selección y solo busco acoplarme de la mejor manera a las tareas del profe”, sentenció.



Hay que recordar que Luis Ángel Díaz ya ha hecho parte del equipo profesional de Envigado y de hecho estuvo en la victoria contra Junior de Barranquilla en el Metropolitano por marcador de 2-1. El juvenil ingresó en el inicio del segundo tiempo, jugando así 45 minutos.



En lo que va de la temporada ha disputado un total de tres partidos con Envigado, logrando ser revulsivo en el ataque de la ‘Cantera de Héroes’.