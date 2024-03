Amaranto Perea no le baja el dedo a la Liga, a Dayro y analizó jóvenes

La Selección Colombia viene de derrotar a España 1-0 en Londres y ahora el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para afrontar el duelo contra Rumania en Madrid, partido en el que el cuerpo técnico empezará a sacar conclusiones de cara a la Copa América.

En conferencia de prensa previa al partido contra Rumania, el asistente técnico de Colombia, Luis Amaranto Perea, analizó lo que viene para el seleccionado de cara a la Copa América, dejando claro que han considerado a varios jugadores de la Liga colombiana, pero las circunstancias hacen que estén otros porque no caben todos, pero dejó la puerta abierta.



“No es bajarle el dedo a la Liga. Puerta estaba en la B y vino a un microciclo nuestro. La intención está, pasa que no todo puede ser de golpe. Hay cosas que tiene que ir de manera más lenta, pero pensamos en el futuro. Ojalá en la Copa América muchos de ellos, los que se lo merezcan, puedan aparecer”, dijo Amaranto.



Así mismo, dejó claro que piensan en todos, esto debido a la no convocatoria de Dayro Moreno, goleador del fútbol colombiano y enfatizó que están en la agenda.



“Pensamos en todos. Es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Néstor lo explicó, quería repetir los delanteros que habían venido para darle oportunidad a otros como a Cassierra que había jugado poco. No es que no se quieran convocar, es que priorizas, pero todos los jugadores que estén en buen momento están en nuestra agenda”, mencionó.



🎥”Nosotros pensamos en todos, es complicado porque tenemos que elegir y no entran todos, creo que Néstor lo explicó quería repetir los delanteros que han venido. Pero si ha estado en nuestra agenda” Luis Perea, AT de la Sel. Colombia, al ser preguntado por Dayro Moreno. pic.twitter.com/uOZbgNq0qH — Win Sports (@WinSportsTV) March 25, 2024

De igual manera, el asistente de Lorenzo analizó a los jóvenes, quienes han participado poco pese a estar convocados y mencionó que de a poco están tratando de buscarles un espacio para que puedan hacer su mejor aporte.



“Puerta es joven, Cabal es joven, Yaser Asprilla es joven. Otra cosa es pretender que jueguen. Estamos buscando el espacio para que lo hagan. Ha habido un cambio y han aparecido jugadores que no estaban. Seguramente lo seguirán haciendo. Son tres jugadores que son jóvenes y hoy están con nosotros”.



Por último, Amaranto Perea se refirió al partido contra Rumania y la importancia de sacar un balance de cara la participación en Copa América.



“Todos los partidos en Selección son especiales debido al poco tiempo, se quiere ganar en todo momento. Enfrentar a Rumania, que viene compitiendo bien con un invicto largo, es un estímulo grande. Queremos ganarle, como a cualquiera, y está dentro de nuestros objetivos”.



Y agregó: “Estas fechas son importantes para ir definiendo. Se ha mantenido un grupo importante del número de jugadores que han repetido. Pero hemos perdido jugadores y hasta último momento no se sabe con quién se va a contar. Esperamos que estén sanos para que Néstor Lorenzo pueda elegir. Es una fecha que nos permite ir perfilando lo que será la Copa América”.