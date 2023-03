Lucas Jaramillo se cansó de los pullazos: férrea defensa a Lorenzo

Lucas Jaramillo es el empresario que acercó a Néstor Lorenzo al cargo de entrenador de la Selección Colombia, pues es su agente y se encargó de cerrar la negociación para que se convirtiera en el seleccionador de los cafeteros.



Su nombre ha sonado por estos días debido a las acusaciones del periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que Jaramillo tendría influencia en las convocatorias de la Selección, y que el entrenador Lorenzo se estaría prestando para hacer favores de llamar a algunos jugadores a los partidos amistosos de fecha FIFA.



Lorenzo hasta acá ha dirigido seis partidos y se mantiene invicto, con un balance de cuatro victorias y dos empates, lo que significa un 77% de rendimiento.



Además, ha empezado a dar muestras de un cambio generacional, dándole oportunidad a jóvenes que vienen despuntando, y ha dejado de llamar a jugadores experimentados y con experiencia mundialista.



Sin embargo, las acusaciones de Vélez han dejado un manto oscuro sobre el comienzo de su gestión en la Selección Colombia. Y por ahora, nadie en la Federación Colombiana de Fútbol se ha manifestado sobre esos señalamientos.



Cansado de los pullazos y de los dardos, el empresario Lucas Jaramillo reaccionó y respondió a las acusaciones sobre su influencia en las convocatorias de la Selección Colombia.



El agente de Néstor Lorenzo defendió al técnico de la Tricolor, y señaló que el argentino es “un tipo honesto y muy trabajador”.



La respuesta de Jaramillo la dio en sus redes sociales, contestando a un comentario de otro periodista, Óscar Rentería; sin embargo, dejó ver que le respondía a Carlos Antonio Vélez.



“Lorenzo no se deja meter mano de ningún empresario. Es un tipo honesto y muy trabajador. Por este lado, a pesar que me lanzan dardos por doquier (y no eres tú), jamás me metería en una convocatoria. Respeto a Lorenzo y más a mi ética”, afirmó Lucas Jaramillo.