Tres castigados en Colombia: convocatoria sin minutos en Eliminatorias

Todo quedó decidido en la Selección Colombia y solo hubo un cambio para enfrentar a Chile, en las Eliminatorias al Mundial 2026.

El técnico Néstor Lorenzo decidió y aunque o sorprendió, sí quedó en algunos jugadores una sensación de desconcierto.

​

Estos son los once titulares:

La noticia que nadie quiere escuchar en una convocatoria es la lista de los que van a ver el partido en la tribuna. Y el turno fue para tres jugadores, uno de ellos muy, muy curioso: CArlos Cuesta, Santiago Arias y Mateo Casierra.

​

​El primer caso es el más sorprendente. Cuesta fue a la tribuna en Barranquilla y repitió en Santiago, aunque siempre que tuvo minutos en cancha cumplió e inclusive tuvo momentos en los que lució. ¿Qué pasó esta vez? El zaguero ha tenido problemas físicos recientes, pero no hay ninguna complicación para jugar en Eliminatorias y si otro jugador como Cuadrado sí reportó líos físicos y llegó al banquillo, no es tan claro qué pasó con el hombre de Genk.

​

Los otros son Santiago Arias, el veterano que volvía a un llamado tras años de recuperación de una grave lesión, y mateo Casierra, quien ya fue titular con Lorenzo, es el delantero con mejor promedio anotador, y aún así no jugó. Hay preguntas, sin duda, para el final del duelo al técnico Lorenzo.