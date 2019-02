Los partidos de jugadores de Selección que Queiroz no se puede perder

Se acerca un nuevo fin de semana en el que los diferente jugadores de la Selección Colombia tendrán participación con sus respectivos clubes. Poco a poco se cierra el cerco para los amistosos de la Tricolor, que será el debut de Carlos Queiroz, y el portugués afina su mirada para escoger su primera convocatoria.



Esta es la agenda de los jugadores de Selección Colombia en sus diferentes clubes.

David Ospina (Nápoles)

Parma vs. Nápoles (Liga de Italia)

Domingo 24 de febrero (12:00 p.m.)



Camilo Vargas (Cali)

Medellín vs. Cali (Liga de Colombia)

Domingo 24 de febrero (5:00 p.m.)



Álvaro Montero (Tolima)

Once Caldas vs. Tolima (Liga de Colombia)

Domingo 24 de febrero (5:30 p.m.)



Mauricio Arboleda (Banfield)

Colón vs. Banfield (Liga de Argentina)

Viernes 22 de febrero (7:10 p.m.)



Davinson Sánchez (Tottenham)

Burnley vs. Tottenham (Premier League)

Sábado 23 de febrero (7:30 a.m.)



Óscar Murillo (Pachuca)

Pachuca vs. Guadalajara (Liga de México)

Sábado 23 de febrero (10:00 p.m.)



Jeison Murillo (Barcelona)

Sevilla vs. Barcelona (Liga de España)

Sábado 23 de febrero (10:15 a.m.)



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Atlético de Madrid vs. Villarreal (Liga de España)

Domingo 24 de febrero (10:15 a.m.)



Cristian Borja (Sporting)

Marítimo vs. Sporting de Lisboa (Liga de Portugal)

Lunes 25 de febrero (2:00 p.m.)



Wilmar Barrios (Zenit)

Sin partido



Jorman Campuzano (Boca Juniors)

Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Domingo 23 de febrero (7:30 p.m.)



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Bournemouth vs. Wolves (Liga de Inglaterra)

Sábado 23 de febrero (10:00 a.m.)



Víctor Cantillo (Junior)

Santa Fe vs. Junior (Liga de Colombia)

Domingo 24 de febrero (7:30 p.m.)



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

Flamengo vs. Americano FC (Campeonato Carioca)

Domingo 24 de febrero (3:00 p.m.)



James Rodríguez (Bayern)

Bayern vs. Hertha (Liga de Alemania)

Sábado 23 de febrero (9:30 a.m.)



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Domingo 23 de febrero (7:30 p.m.)



Luis Díaz (Junior)

Santa Fe vs. Junior (Liga de Colombia)

Domingo 24 de febrero (7:30 p.m.)



Edwin Cardona (Pachuca)

Pachuca vs. Guadalajara (Liga de México)

Sábado 23 de febrero (10:00 p.m.)



Yimmi Chará (Atlético Mineiro)

Atlético Mineiro vs. Villa Nova (Campeonato Mineiro)

Domingo 24 de febrero (3:00 p.m.)



Juan Fernando Quintero (River Plate)

River Plate vs. San Martín (Liga de Argentina)

Domingo 24 de febrero (3:10 p.m.)



Radamel Falcao García (Mónaco)

Mónaco vs. Lyon (Liga de Francia)

Domingo 24 de febrero (3:00 p.m.)



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Fiorentina vs. Inter (Liga de Italia)

Domingo 24 de febrero (2:30 p.m.)



Juan Camilo Hernández (Huesca)

Espanyol vs. Huesca (Liga de España)

Domingo 24 de febrero (3:00 p.m.)



Duván Zapata (Atalanta)

Torino vs. Atalanta (Liga de Italia)

Sábado 23 de febrero (9:00 a.m.)



Miguel Ángel Borja (Palmeiras)

Palmeiras vs. Santos (Liga de Italia)

Sábado 23 de febrero (5:00 p.m.)



Rafael Santos Borré (River Plate)

River Plate vs. San Martín (Liga de Argentina)

Domingo 24 de febrero (3:10 p.m.)