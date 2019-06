Errores de Colombia contra Ucrania: imprecisión, cansancio y pánico

Se acabó para Colombia el Mundial Sub 20 tras una derrota justa contra Ucrania, que fue más práctico y más inteligente y así se quedó con el cupo a la semifinal.

¿Qué pasó con aquel equipo aguerrido y ordenado que eliminó a Nueva Zelanda? Esa es la gran duda. Esta vez quedó en Lodz la idea de un equipo infinitamente errático en la entrega y sin ideas, sin un solo jugador que pensara más y reventara menos la pelota.



Aquí, los puntos bajos de Colombia contra Ucrania:



Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández:



Colombia esperó la aparición de su figura casi todo el Mundial, porque hay que decir que tres goles contra el débil Tahití no eran la prueba de rigor que debía pasar el delantero estelar de la nómina.



El toque de atención que fue el cambio contra Nueva Zelanda no funcionó pues frente a Ucrania se metió entre los centrales y murió de tedio, apenas despertó en los últimos diez minutos y desperdició dos tiros libres, su especialidad, en laboratorios que nadie entendió. Se acabó la cita polaca sin que lograra hacer una diferencia.



Jaime Alvarado:

No llegó nunca al partido. Le hizo daño estar fuera por sanción en el duelo de octavos y lució muy desacomodado, confuso en la salida, desconectado de ‘Cucho’ Hernández y Angulo, que son sus socios naturales. Mucho se extrañó y poco se sintió.



Brayan Vera:

El lateral derecho sufrió como condenado, no pudo meter un solo centro bueno en 95 minutos y, aunque tuvo espacio en el complemento cuando Ucrania sacó el pie del acelerador, ni se asoció ni surtió balones para sus compañeros ni se animó a usar su buen remate de media distancia.







Luis Sinisterra:

El hombre que llevó los hilos en la primera fase, el que salió extenuado contra Nueva Zelanda, pagó contra Ucrania todo su esfuerzo. Sin saber qué indicación le dio el DT, hay que decir que pasó inadvertido en el juego en la tarea creativa, que no encontró conexiones y lució sin brújula, sin saber cuándo dejar de apoyar la marca para buscar el arco rival.



Juan Palma:

Le quedó grande el saco de Andrés Reyes. Reemplazar a un hombre con memoria, buen hombre a hombre y potencia ofensiva era demasiada tarea para el chico, que fue lateral por emergencia en el último encuentro y que esta vez obligó a Cuesta a multiplicarse y, en ese proceso, a cometer errores. Falló en la jugada del gol y fue siempre superado por los ucranianos.



Kevin Mier:

Fue el gran responsable de llevar a Colombia hasta su quinto partido en el Mundial y ese es un mérito que nadie podrá negarle. Pero contra Ucrania puntualmente, salió precipitadamente en la jugada del gol y después, cuando Tsitaishvili perdonó, tuvo otra salida en falso. Hizo un gran Mundial, pero este no fue su día.