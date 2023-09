Lorenzo, a replantear la lista: figuras que serían baja en Selección

A dos semanas de las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Sudamericana, Néstor Lorenzo la tendrá complicada para idear la lista de la Selección Colombia para esos juegos.



El argentino deberá replantear la convocatoria debido a las lesiones de varios jugadores y que no son tenidos en cuenta por sus equipos por diferentes lesiones.



De hecho, ya son dos bajas las confirmadas y faltan por confirmar algunos nombres que no integrarían el listado del seleccionado nacional.

Las bajas confirmadas son bastante importantes ya que estamos hablando de los dos centrales titulares de la Selección como lo son Yerry Mina y Jhon Janer Lucumí.



Mina se perderá los juegos ante Uruguay y Ecuador debido a su lesión sufrida ante Chile en la segunda fecha mientras que Lucumí se lesionó con Bologna y su presencia está casi descartada.



Por otro lado, hay dos titulares que también se perderían los duelos ante los charrúas y los ecuatorianos. Se trata de Juan Guillermo Cuadrado que llegó lesionado tras los juegos con Colombia y no ha visto minutos con Inter mientras que el otro jugador que no estaría en la convocatoria es Jefferson Lerma que no ha visto minutos en los últimos juegos del club inglés.



Ante esto, estos cuatro jugadores se perderían la convocatoria de octubre, pero habrá que esperar la evolución médica de todos para que Lorenzo pueda definir si están o no en condiciones para jugar con la tricolor.