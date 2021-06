¿Oportunidad contra Venezuela? Convocados por Rueda que no han jugado

Reinaldo Rueda está listo para afrontar su cuarto partido al frente de la Selección Colombia, el cual es válido por la segunda fecha del grupo A de la Copa América.

El entrenador vallecaucano empezó con pie derecho su segundo ciclo al frente de la Tricolor y con varias sorpresas en la lista de convocados para las Eliminatorias y la Copa, sigue adelante con un proceso y una estrategia que, de a poco, está dando sus primeros frutos.



Una de las particularidades de Rueda ha sido la rotación en la nómina, y es que claro, su llegada para reemplazar a Carlos Quieroz significó un 'nuevo comienzo' en medio de la competencia, por lo que este certamen de naciones, que se está disputando en Brasil, es una gran oportunidad para que el entrenador vea en cancha a algunos jugadores y pueda plasmar y poner en práctica su idea de juego.



Contra Ecuador, Rueda metió siete cambios con respecto a los juegos de Eliminatorias y de paso le dio minutos, en el segundo tiempo, a algunos que no habían tenido la oportunidad de jugar.



Ahora, de cara al partido de este jueves contra Venezuela, se prevé que el once titular tenga algunos cambios y se pueda ver en cancha a algunas cara nuevas que, hasta el día de hoy, no han visto minutos con la amarilla, azul y rojo, pese a estar convocados desde el primer momento: "Espero que todos los jugadores que llegaron tengan la oportunidad de jugar", dijo Rueda en la atención a medios.





¿Quiénes aún no han jugado?



Ante la posibilidad de algunos cambios en la nómina inicialista o algunas caras nuevas en el segundo tiempo contra Venezuela, son nueve los jugadores que están en la reciente convocatoria que aún no han disputado ni un solo minuto con la Tricolor. Ellos son: Aldair Quintana, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Baldomero Perlaza, Yimmi Chará, Jaminton Campaz, Alfredo Morelos y Frank Fabra, este último recién se integró al grupo de trabajo.



Así las cosas, es probable que algunos de estos jugadores anteriormente mencionados puedan aparecer contra Venezuela y ser parte de las alternativas que maneje Reinaldo Rueda de cara al futuro.