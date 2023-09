Los 5 datos de Colombia en doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Colombia terminó con buen saldo las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que busca regresar a una Copa del Mundo y luchará por uno de los seis cupos directos (o el cupo a repechaje) para clasificar al Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

El seleccionado que dirige Néstor Lorenzo, venció 1-0 a Venezuela en Barranquilla, y empató 0-0 con Chile en Santiago, resultados que lo dejaron tercero en la tabla de posiciones, con 4 unidades.



Estos son los 5 datos que dejó las dos primeras fechas de Eliminatorias en la Selección Colombia:



1- Néstor Lorenzo se convirtió en el decimoctavo entrenador en dirigir a Colombia en Eliminatorias. Además, es el noveno técnico extranjero -el quinto argentino- con partidos en fases de clasificación mundialista.



Estos son los técnicos que han dirigido a Colombia en Eliminatorias: Rodolfo Orlandini (1958), Adolfo Pedernera (1962), Antonio Julio de la Hoz (1966), Francisco ‘Cobo’ Zuluaga (1970), Todor Veselinovic (1974), Blagoje Vidinic (1978), Carlos Bilardo (1982), Gabriel Ochoa Uribe (1986), Francisco Maturana (1990, 1994, 2002, 2006), Hernán Darío Gómez (1998), Luis Augusto ‘Chiqui’ García (2002), Reinaldo Rueda (2006, 2022), Jorge Luis Pinto/Eduardo Lara (2010), Leonel Álvarez (2014), José Pékerman (2014, 2018), Carlos Queiroz (2022), Néstor Lorenzo (2026).



2- Invicto: además de Brasil y Argentina, que ganaron sus dos partidos, Colombia fue la tercera selección que no perdió en la doble jornada de Eliminatorias (un triunfo y un empate).



3- Arco seguro: la portería de Colombia, con Camilo Vargas como arquero, no recibió gol; comparte ese honor con Argentina, que tiene a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.



4- Exceso de amonestados: contra Chile, 5 jugadores recibieron tarjeta amarilla (Jhon Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz, Déiver Machado, Jhon Jáder Durán). Pasaron 13 partidos para volver a tener 5 amonestados en juego de Eliminatorias; no pasaba desde el 8 de junio de 2021, en Colombia 2-2 Argentina, en la fecha 8 de las Clasificatorias a Qatar 2022.



5- Debutantes: Jhon Lucumí, Déiver Machado, Jhon Arias, Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán, jugaron por primera vez en Eliminatorias.