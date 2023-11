¿Quién podrá reemplazar a Arias? Candidatos de Lorenzo en convocatoria

La Selección Colombia se concentrará en Barranquilla a partir del próximo domingo para dos duelos trascendentales en las Eliminatorias al Mundial 2026: Brasil (16 de noviembre) y Paraguay (21).

La mala noticia es que lo hará sin una de sus máximas figuras, nada menos que un campeón de Copa Libertadores con Fluminense que recibió en Quito la tarjeta amarilla que lo sacó de carrera para el partido contra los brasileños: Jhon Arias.

​Y ese no es un detalle menor, pues se trata de uno de los polifuncionales del DT, un sacrificado que fue campeón continental jugando por derecha pero que de amarillo va como interior con tal de abrirle espacio a un atacante más: y su sacrificio en marca y su talento en ataque no tienen par en el equipo nacional.

Por eso vale la pena mirar al listado y preguntarse: ¿cómo pretende Lorenzo reemplazar a un jugador tan importante con los jugadores que convocó?

Hay varias opciones. La primera, natural y muy probable, es Jorge Carrascal. Es uno de los habituales del DT, digno de toda su confianza y contra Venezuela, por ejemplo, fue muy destacado, jugando más cerca del medio campo y con espacio para sus piques y su velocidad. Pero no es la única opción.

En la última doble fecha apareció también Kevin Castaño como opción: es una garantía en marca contra una potencia suramericana como Brasil, tal vez más que Carrascal, pero además tiene buen pie a la hora de la salida y demostró ser buen socio par James o Borré. Si vuelve Lerma a su posición natural podría armar una línea de tres en el medio con Uribe.

​Otra alternativa natural, pero que obligaría a cambar el módulo de los últimos duelos contra uruguayos y ecuatorianos, es Sinisterra, un extremo pro derecha típico que, sin embargo, tiene pocas opciones en vista del buen momento y la predilección del DT por James.

Pero ojo que hay una carta más: aunque Yaser Asprilla no se caracteriza por su sacrificio en marca, como Arias, es una bomba ofensiva y podría ser una carta oculta del DT para salir a hacerle partido a Brasil y no a esperarlo en Barranquilla. ¿Muy riesgoso? ¿Qué no lo es en unas Eliminatorias?

Ahora, no hay que olvidar a la gran novedad de la convocatoria: Jaminton Campaz. Su nombre aparece en la lista por su buen momento en Rosario Central, pero también porque Arias no está y se necesita un jugador con esa media distancia, ese pase y esa juventud. ¿Titular en su primera convocatoria con Lorenzo? Puede ser que no, pero sin duda fue convocado pensando en cómo reemplazar al ausente.