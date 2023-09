Debate por Lorenzo: ¿regala primeros tiempos pero replantea bien?

Es difícil entender: ¿por qué la Selección Colombia tiene tan malos arranques y tan buenas reacciones en la era Néstor Lorenzo?

Pasó contra México, contra Corea y ahora en el inicio de las Eliminatorias: inicios dubitativos, confusos e imprecisos, complementos de vértigo, ambición y gol. ¿Qué falla? ¿El planteamiento inicial o la ejecución?



El asunto puntual es el partido contra Venezuela, en el que se pasó de una primera etapa llena de sombras, con una inusitada imprecisión, a uno contundente, que corrigió a tiempo y que se ganó por 1-0. Corto, sí. Pero una victoria en el inicio de un torneo tan disputado, al fin y al cabo.

​

Muchas críticas hubo, muchas de ellas con razón, hubo a la idea inicial de Lorenzo, quien mantuvo el once inicial de su mejor partido en el último año, la victoria 2-0 contra Alemania, para empezar las Eliminatorias al Mundial 2026.

​

​Apeló a Mina sin minutos, a Lerma y Uribe, a Cuadrado, a Arias y a Díaz en los extremos y a Santos Borré como número 9. Y no parecía descabellado salvo por el hecho de que Venezuela no es Alemania, que se sabía desde siempre que su estrategia sería refugiarse y defenderse a toda costa y que había que pensar en un plan que desarmara esa resistencia, no que le facilitara el trabajo.



En ese primer tiempo ocurrió que Lucumí no estuvo tan firme como contra los alemanes, que Uribe no fue enlace, que Muñoz y Machado fallaron en el retroceso, que Cuadrado nunca encontró la manera de ser efectivo llevando la pelota al arco rival y así Díaz, Arias y Santos Borré padecieron de soledad arriba.

​

Resultó claro todo el primer tiempo y aún así no se corrigió de inmediato. Se esperó hasta el segundo tiempo y la apuesta fue insospechada: Carrascal, el que acababa de bajarse del avión y apenas si había dormido, fue primera opción antes que James y Quintero. ¡Y otra vez se salió con la suya Lorenzo! Encontraron todos el socio que necesitaban, en el primer minuto llegó el golde Borré y el aceitado circuito ofensivo volvió a ser temible.

​

El cierre volvió a ser mejor que el inicio. Y no es la primera vez. ¿Hasta cuándo resistirá el plan de ceder tanto terreno y tener que emplearse tan a fondo para corregir a tiempo? Los resultados respaldan a Lorenzo, pero la sensación de jugar con fuego se va volviendo angustiosa. Un día puede pasar que se agote la fortuna. ​