¿Microciclos no eran para amistosos? Encrucijda de Lorenzo en Colombia

La Selección Colombia enfrentará a Paraguay el 19 de noviembre en el DRV PNK STADIUM de Fort Lauderdale (EE. UU.). Será un duelo entre dos equipos que verán el Mundial de Catar por TV pero que necesitan empezar a trabajar desde ahora para no fallar en cuatro años.

Es el sentido de los partidos amistosos que se pactan por estos días al menos para los entrenadores, pues para los empresarios es básicamente un gran negocio.



En el caso de Néstor Lorenzo se trata de una oportunidad de conocimiento en la que será apenas la segunda oportunidad que tenga como técnico en propiedad de un equipo de fútbol.



Era la justificación de los dos microciclos que se adelantaron en este mes de octubre y que han tenido cerca de 40 jugadores del medio local y la ML. Era porque en su última rueda de prensa dijo todo lo contrario: "los microciclos no se programaron con la idea del partido ante Paraguay. Nos sirven para tener un conocimiento del fútbol local, ver en qué nivel estamos, intercambiar datos con los clubes, hacer un seguimiento al rendimiento y al físico. Todo sirve para mejorar. Cuando programamos los microciclos todavía no estaban los partidos de Paraguay y Estados Unidos por lo que no tenían ese objetivo”.



Entonces se priva a los equipos de varios jugadores importantes cuando se está definiendo la Liga Betplay solo para una tarea de observación, mientras a la competencia irán otros. El temor de muchos se confirma. El equipo principal está armado con nombres que serán polémicos pero no discutibles para el DT: Ospina, James, Cuadrado, Falcao, la armada europea, los veteranos que fallaron en la clasificación a Catar son el equipo y los que han pasado por Barranquilla son solo hojas de vida para la carpeta.



Y está bien. Al entrenador lo contratan para tomar decisiones y es lo que hace Lorenzo. Pero entonces, ¿con quiénes se jugará ese inoportuno amistosos del 19 de noviembre? Esa es la cuestión.



Los del exterior



Lo dijo Lorenzo sin derecho a réplica: "ese juego no será en fecha FIFA y los clubes podrían negarse a prestar a sus jugadores, especialmente los que están en las mejores ligas de Europa (España, Italia, Alemania e Inglaterra)".



Todos están en un momento crítico de partidos ligueros y coperos de aquí al 20 de noviembre, cuando empiece el Mundial de Catar. Y hay otros asuntos que escapan a todo control: Luis Díaz está lesionado hasta mediados de diciembre, Santos Borré no juega prácticamente en Eintracht Frankfurt, Sinisterra y Carrascal son indispensables en sus clubes, Falcao acaba de jugar su primer partido completo en meses y sería raro que se ausente cuando por fin recupera confianza, un caso parecido al de James e incluso al de Cuadrado en una época crítica para Juventus.



Del exterior parece que Ospina, Barrios y alguno más podrían estar disponibles, además de los jugadores de la MLS, que terminarán la temporada el 5 de noviembre, cuando se juegue la final del torneo.



Y aún así se va a insistir: "el juego no será en Fecha FIFA, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones. La idea es contar con la mayoría que van a jugar la Eliminatoria", dijo Lorenzo.



Los del medio local



Es un tema de calendario: la Liga no se pudo -o no se quiso- adaptar al calendario de todos con ocasión del Mundial navideño y habrá competencia local cuando todo el mundo mire hacia Catar. Por eso el momento de los microciclos es atravesado en la Liga Betplay.



El mes pasado Millonarios tuvo que traer en vuelo chárter a Montero y a Llinás por los amistosos contra Guatemala y México; Comesaña se quejó del primer microciclo de octubre porque perdió a jugadores importantes; Gamero se quejó sin quejarse de no poder pedir que no le convoquen jugadores cuando se juega el pellejo, literalmente por al menos un título en la temporada... y así todos los DT's de Liga, uno tras otro.



El partido del 19 se va a cruzar con las fechas 4 y 5 de los cuadrangulares, programadas el 16 y el 20 de noviembre. Y ya nadie se va a embarcar en un vuelo charter. Será por eso que Lorenzo, según su propia declaración, no está pensando en los que vio en Barranquilla para ese duelo contra los paraguayos. Apostará a los del extranjero, a su equipo, al que desde el primer día tenía en la cabeza. Ese era el plan A y, en casos como este de partidos por fuera de toda planificación, también el plan B.