Los que dudan de Falcao, paciencia: 'tiene mucho por darle a Colombia'

Muchos se rasgan las vestiduras cuando lo ven en las convocatorias: ¿cómo es posible que un futbolista sin actualidad, que juega de a cinco minutos en su club, tenga un puesto asegurado en Selección Colombia?

Es posible porque a Néstor Lorenzo no le cabe duda de su influencia más allá de su actualidad en Rayo Vallecano de España.



"Decir lo que es Falcao García como jugador y como persona es redundante, llegó a ser el mejor '9' del mundo en una época. Ha tenido un techo impresionante, y todo lo que él transmite es lo que nosotros pensamos de Falcao como persona y como jugador. Siento que Falcao aún tiene mucho por darle a la Selección Colombia", dijo en la rueda de prensa previa al partido de este martes contra Japón.



Es exactamente la misma orientación de una leyenda de la Selección como Carlos 'Pibe' Valderrama, quien recientemente dijo en sus redes sociales que 'los ídolos no se tocan'.



“Hay que dejarlo, que él se vaya solo, no lo vayan a tocar por el amor al Señor, los ídolos no se tocan… Nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en camerino, también hace goles”, resaltó Valderrama.



Así las cosas, el respaldo, más allá de los pocos minutos que tenga en Rayo y en la propia selección nacional, no está en duda. El que quiera verlo fuera de la tricolor, que espere sentado...