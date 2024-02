De la ilusión al papelón: lo malo y lo peor de Colombia en Preolímpico

Ni es personal, ni es cruel, ni es injusto. Pueden salir todos a las ruedas de prensa, abrazarse en su mediocridad y tratar de sacarse el saco del fracaso, pero nada ocultará el descalabro de la Selección Colombia en el Preolímpico Sub-23.

Y es que el rendimiento es tan malo y hay tan poco que rescatar en una generación tan prometedora, que difícilmente se puede salvar algo. No, nada puede tapar una presentación que merece, por lo menos, que rueden algunas cabezas.



A la hora de los balances, no hay nada en la casilla de lo bueno, y en cambio sí mucho en la de lo malo y lo peor. La duda aquí, más bien, es por dónde empezar...



El caos desde la cabeza



Muchos lamentan que, cuando las cosas van mal en un equipo, la primera cabeza que rueda es la del técnico, el único que no entra a la cancha.



Pero en este caso, con todas las letras, ese es el gran responsable de la debacle: Héctor Cárdenas. Pasó cuatro partidos sin encontrar un libreto, un modelo de juego práctico que pudieran seguir sus dirigidos, una idea medianamente identificable. Su equipo deambuló siempre en la cancha y la prueba es su ausencia total de capacidad ofensiva, eso que generalmente es la expresión de un equipo que sabe qué ir a hacer a la cancha.



Es verdad que no tuvo a figuras como Yaser Asprilla o Jhon Durán, pero la nómina que llevó a Venezuela tenía talento, despliegue y todas las virtudes que ha visto el propio Néstor Lorenzo para el equipo de mayores, ¿cómo es posible que en sus manos esos prospectos lucieron tan insignificantes?



Para rematar, su lectura de los partidos, su nula reacción cuando las cosas iban mal, su misma planeación, que privilegió a jugadores sin continuidad por encima de hombres con larga experiencia en el fútbol colombiano a pesar de su juventud, lo retratan. No tiene defensa, por mucho que sus dirigidos hayan salido tras la última derrota contra Bolivia (1-0) a respaldarlo... No se defiende nada con semejantes resultados.



El pobre nivel de promesas



Claro, la culpa principal es del DT. Pero ¿qué decir de las deficientes presentaciones de Castro Devenish, de Óscar Cortés, del propio Daniel Ruiz? ¡Si son profesionales consolidados en el FPC! No pueden pensar que con chispazos de su talento les alcanza, no pueden permitirse engañarse de esa manera.



¿A dónde se llevaron el pase, la pegada, la precisión, el lujo que han dejado en las canchas nacionales? ¿En serio pesa tanta la camiseta amarilla? Ojo con la respuesta porque ese mensaje para Lorenzo sería fatal...



Y ojo que, en general, se salvan aún menos: lo de Mosquera, lo de Fory, lo de Torres, lo de Tanton, lo de Velásquez era tan prometedor y, a la hora de la verdad, tan decepcionante, que no hay manera de rescatarlos.

​

Cómo será de poca la confianza que generó el equipo que se fueron Castro y Cortés a ser presentados en sus nuevos clubes, que Gómez volvió a la MLS para no perder más tiempo, que al final solo el reglamento de la FCF que los obliga a permanecer en concentración hizo que presenciaran esa última derrota contra Bolivia. Todo mal.

​

La peor presentación histórica

​

​El problema es que, después de cuatro partidos con derrotas (3-0 contra Ecuador, 2-0 contra Brasil, 1-0 contra Venezuela y 2-0 contra Bolivia), la de Cárdenas ya es la peor selección nacional de la historia.

​

En cuatro salidas, ¡cuatro! no se pudo anotar ni una sola vez, ni provocando el error de rival, ni al menos buscando un penalti. Sí, se estrellaron balones en los palos, pero la verdad es que fueron siempre opciones esporádicas, nada que tuviera que ver con un modelo coherente de juego. No hubo goles porque no se merecieron. Eso no puede maquillarse. Nada más que agregar.