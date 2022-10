Linda Caicedo pidió perdón por el subcampeonato: ¿había necesidad?

La Selección Colombia Femenina perdió por la mínima diferencia contra España. Un solitario tanto infortunado de Ana María Guzmán en contra culminó con el sueño mundialista. Sin embargo, ellas, las 21 jugadoras y el cuerpo técnico mantuvieron la ilusión en los seis compromisos que disputaron, así como también en la final donde Linda Caicedo esperaba quedar en soledad como goleadora del certamen.



Dejaron todo en cancha, paralizaron a un país que vibró por ellas durante los 90 minutos y a lo largo de todo el Mundial Sub-17 de la India. Los cuatro goles de Linda Caicedo dejaron en lo alto el fútbol colombiano y cosecharon uno de los hitos más grandes del balompié colombiano sin duda alguna.

Solo orgullo en el balompié colombiano debe haber por la histórica participación de la Selección Colombia Femenina Sub-17. Quedará para el recuerdo la lucha de ellas que ante todo pronóstico, pusieron en lo alto al país. Linda Caicedo, bota de bronce con Tanikawa y Bender de Japón y Alemania respectivamente por los cuatro goles convertidos.



Ellas querían ser campeonas, claro, toda la nación lo quería. Sin embargo, el subcampeonato cae muy bien, además, siendo una presea histórica. La capitana, Linda Caicedo en medio de la tristeza dio unas declaraciones polémicas pidiendo perdón. El perdón se ofrece cuando uno hace algo malo, pero el combinado nacional no hizo nada negativo, al contrario, pusieron a soñar a todo un país que salió a las calles con camisas de la Selección Colombia.



Tras la caída, Linda Caicedo dio sus impresiones sobre el partido en donde ofreció disculpas. ¿Había necesidad de hacerlo después de una participación guardada en la historia? "Agradecerle a todos los colombianos que nos apoyaron este día, se sabía que Colombia iba a ser diferente que todo el mundo con la camiseta, no se nos da, les pedimos perdón por ello, lo que sí no nos ahorramos fue correr y meter hasta lo último y defender esta camiseta".



A su vez, también comentó, "hicimos un excelente Mundial con excelentes jugadas de cada una de manera individual, pero los resultados se consiguen en lo colectivo y quisimos hacer lo mejor que es lo importante". También dijo, "obviamente después de Nigeria mucha alegría porque habíamos marcado la historia. Hoy era un partido completamente diferente y muy tristes porque no se logra lo que queríamos". Colombia fue subcampeona con Linda Caicedo como una de las referentes.