¡Linda Caicedo cuenta minutos para cumplir los 18! Dos ligas la buscan

Sin duda alguna, la Copa América Femenina no solo sirve para foguearse internacionalmente y darse a conocer. Su nombre ya está en lo alto y está en el radar del fútbol internacional, y se trata de Linda Lizeth Caicedo Alegría. La delantera que ha sido la gran revelación como se esperaba en el certamen sabe que cumplir el sueño de jugar en el exterior está muy cerca de darse.

Linda Caicedo, que ha anotado dos goles le ha dado una sonrisa enorme a todos los espectadores durante esta Copa América por sus regates, su velocidad, sus escapadas en la banda, y además, que en cada desborde, hace ver fácil el jugar al fútbol. Acaparró las miradas de exjugadores como la de Faustino el ‘Tino’ Asprilla quien se comparó con la futbolista de 17 años, sensación en el continente.



A su vez, Faustino Asprilla también comentó que será una de las mejores jugadoras del mundo en algunos años. Tiene que tomar más experiencia y para ello está la Copa América Femenina, de la cual podrá quedar campeona. Sin embargo, no solo tendrá la posibilidad de disputarla, sino que también estará en las convocatorias de Carlos Paniagua en los mundiales de India y Costa Rica de la Sub-17 y respectivamente.



Como si fuera poco, ante la incertidumbre y la injusticia de que no habrá Liga Femenina BetPlay en el segundo semestre del 2022, tendrá el consuelo de disputar la Copa Conmebol Libertadores con el Deportivo Cali. Se viene la final, los dos mundiales, y el certamen internacional, este último a nivel de clubes en donde las miradas del mundo entero seguirán la pista de Linda Lizeth Caicedo Alegría.



Su padre, Mauro Caicedo comentó en entrevista con el canal Red+ que las negociaciones con el FC Barcelona van en buen camino, que falta esperar a que Linda Caicedo cumpla la mayoría de edad el 22 de febrero de 2023. Los rumores seguirán creciendo, dependiendo del desempeño de Linda con la Selección Colombia y el Deportivo Cali. Tendrá torneos para foguearse y seguir enamorando al mundo del fútbol.



Mauro Caicedo también manifestó para Red+ Noticias que no solo hay contactos con el FC Barcelona. Pues estuvo probando con la National Womens Soccer League (NWSL) de los Estados Unidos. El problema por ahora, son sus 17 años, que son por ahora un impedimento para que Linda Caicedo de el salto al fútbol extranjero. Tal vez en Norteamérica sí pueda tener esa continuidad, en una de las mejores ligas del mundo, mientras que en la Liga Iberdrola de España se le podría complicar más.



#EnVivo | Linda Caicedo, una joven promesa vallecaucana que a sus 17 años está cumpliendo su sueño. Su familia habla en Red+ Noticias sobre la estrella de la Selección Colombia femenina.



Información con @nany_toledo15.



Señal en vivo aquí ➡️ https://t.co/b2arTxwWe5 pic.twitter.com/UkvhhdBv8i — red+ noticias (@RedMasNoticias) July 27, 2022

Para nadie es un secreto que no se puede negar ni al FC Barcelona ni al Real Madrid. Linda Caicedo apareció en la lista de deseos del conjunto catalán hace un buen tiempo como un simple rumor del que poco se habló. Sin embargo, con el tiempo, el mundo culé está encantado con Linda. Firmar a sus próximos 18 años sería bueno para la vallecaucana, siempre y cuando tenga minutos y no pierda regularidad, que tal vez en la Liga Iberdrola, así de biche no tenga su espacio asegurado pese a su gran talento.



En las redes sociales, ya aseguran desde la cuenta de la agencia que la representa, Sapiens Fútbol, Linda Caicedo ya tendría un acuerdo y precontrato con el conjunto azulgrana. Antena 2 habló con Giovanni Pajuelo, gerente de la agencia que comentó que sí hay un preacuerdo, pero que hay que esperar que cumpla los 18 años.