Él también sufrió críticas: aparece defensor de Marquines en Selección

Luis Miguel Marquines quedó en la foto. Ya pocos recuerdan las opciones que salvó, lo bien que salió a cortar, lo ágilmente que se estiró. Su error en el gol de la victoria 1-0 de Uruguay contra Colombia en el hexagonal del Sudamericano Sub-20 es lo que se quedó en la memoria de los hinchas, que casi llenaron el estadio El Campín.

Pero entre esos pocos que entienden lo que vive el joven portero está un colega, uno que fue figura en el título de la categoría que ganó el país en la cita de 2005 en el Eje Cafetero, y que dejó para la posteridad nombres tan rutilantes como el de Radamel Falcao García.



Se trata de Libis Arenas, quien pidió apoyo para un chico que está construyendo su carrera y que no solo lo hace a través de ciertos sino especialmente de equivocaciones.



“Es un arquero bueno, ágil, rápido, que tiene mucha confianza en sí mismo, contra Argentina lo demostró, cree en sus condiciones y eso es bueno. Es seguro, en el juego aéreo es bueno, ha sacado pelotas difíciles y maneja bien el área”, dijo en charla con Gol Caracol.



Eso que a todos les parece razón suficiente para condenarlo, para Libis no es tan así: “Para mí el error no es, porque es un balón muy complicado, no es culpable, los que sabemos de la posición sabemos que es difícil esa pelota. El arquero de Uruguay también se le soltaron así, pero son gajes del partido”.



Aquí lo clave es recordar por qué se ganó el lugar que hoy defiende: “Debe levantar la cabeza, este el comienzo para él, hay que confiar porque tiene condiciones, tiene un camino por delante, son muchas críticas que va a recibir, y debe concientizarse que es fútbol, que está representando a un país. Además, saber que se equivoca y le van a caer encima y si hace alguna buena, lo van a aplaudir. Trabajar, pasar la página, viene otro partido, y esto es fútbol, a trabajar y salir con la conciencia tranquila. Hay que apoyarlo”.



Para Arenas, más que el arco, la preocupación debe ser el otro pedazo la tarea: "Ha faltado el factor determinante, el gol. Colombia ha hecho méritos para ganar los partidos, eso es lo que nos ha faltado, ha estado escaso el gol, porque el fútbol que manda, las ocasiones que tienen es para que estén más a favor de Colombia. En cualquier momento se va a destapar porque tienen la capacidad para hacerlo”.