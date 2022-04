Colombia ya tuvo un técnico sin experiencia en selecciones: así le fue

Con la salida de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional de Colombia, los rumores respecto al sucesor no cesan. Feria de nombres y al final no se ha concretado nada.



Recientemente se ha destacado la labor de técnicos que figuran en el fútbol colombiano, como lo son Alberto Gamero y Hernán Torres. Claro está que, para muchos, la falta de experiencia a nivel selecciones nacionales los saca de competencia.



Eso sí, no sería la primera vez que la Tricolor es comandada por un DT con nulo bagaje internacional. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió algo así?

Para responder dicha pregunta es necesario regresar al 2011, cuando Hernán Darío Gómez fue cesado del cargo como entrenador de Colombia y en su lugar fue designado Leonel Álvarez de manera interina.



Si bien el antioqueño tuvo todo el recorrido del mundo en el equipo nacional como futbolista, bajo su faceta de estratega lo más cercano había sido como asistente del saliente ‘Bolillo’.



Leonel dirigió su primer partido el 3 de septiembre de aquel año frente a Honduras. Aquel amistoso disputado en Estados Unidos culminó con victoria colombiana por 2-0 con anotaciones de Teófilo Gutiérrez. Tres días después su grupo venció por el mismo resultado a Jamaica, tantos de Teo nuevamente y Jackson Martínez.



Esas victoria le sirvieron para ser designado el 8 de septiembre como seleccionador nacional de Colombia. Fueron cinco días de gloria absoluta que se ampliaron hasta octubre, cuando llegaron las Eliminatorias, prueba de fuego. El día 11, la Selección, con un agónico gol de Radamel Falcao García venció 1-2 a Bolivia en La Paz. Éxtasis completo.



Un mes después todo se fue al traste. El 11 de noviembre, la Selección igualó con Venezuela gracias a otro agónico tanto, esta vez de Freddy Guarín, y el 15 cayó 1-2 con la Argentina de Lionel Messi. Apenas un punto en dos juegos oficiando como local. El júbilo se convirtió en amargura.



Tras esto, el Comité de la Federación se reunió y decidió dar por terminado el proceso de Leonel apenas a 96 días de haber iniciado. El que fuese campeón con Independiente Medellín en 2009 dijo adiós con tres victorias, un empate y una derrota (cuatro puntos de nueve posibles en Eliminatorias).



Lo bueno es que a pesar de su apresurada salida, el reemplazo fue José Néstor Pékerman y ya todos sabemos cómo prosiguió la historia...