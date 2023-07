Leicy Santos se sinceró y criticó a Irlanda: 'Es una falta de respeto’

La Selección Colombia femenina se encuentra desde hace unos días en Australia para empezar a preparar su gran debut en el Mundial contra Corea del Sur, pero antes de afrontar el primer reto, las dirigidas por Nelson Abadía tuvieron un par de amistosos de preparación. Sin embargo, en el primer encuentro contra Irlanda, quedaron en el ojo del huracán.

Contra Irlanda, la Selección Colombia femenina generó polémica a nivel internacional luego de que su rival decidiera retirarse del partido amistoso cuando iban 20 minutos de juego. La razón fue que hubo juego brusco y que terminó enviando a un centro médico a la figura Denise O'Sullivan.



Luego de esa polémica, Irlanda dio su versión, incluso, en el parte médico no se detectó fractura de O’Sullivan, pero en Colombia hubo un silencio largo y hasta ahora las jugadoras están dando a conocer los detalles de lo sucedido.





En conferencia de prensa previo al juego contra Corea del Sur, Leicy Santos, una de las máximas referentes de Colombia, explicó todo, pero no compartió la actitud de Irlanda luego de la falta a su jugadora.



"Todas quedamos sorprendidas. Ni siquiera fue la juez la que paró el partido, pero la actitud del staff de Irlanda era de no seguir el juego. No sabíamos lo que pasaba hasta que alguien de nosotras preguntó", dijo Leicy Santos.



De igual manera, Santos agregó: "nos pareció injusto y una falta de respeto con nosotras. Nos hicieron viajar de una ciudad a otra y después no quisieron jugar; hicieron que perdiéramos dos o tres días de trabajo”.

"El equipo está funcionando bien"#SportsCenter Leicy Santos valora el nivel con el que Colombia afrontará el Mundial femenino 2023.



¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/02osRNbJmZ pic.twitter.com/ln6hUdjiV5 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 18, 2023



Por ahora, todo quedó como una falta normal tras conocerse los videos y la Selección Colombia femenina seguirá afinando detalles para el duelo contra Corea del Sur el próximo lunes 24 de julio a las 9:00 p.m.