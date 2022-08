¡La unión hace la fuerza! Leicy Santos detalló lo que se vivió en Copa

Una Copa América en Colombia que nunca se olvidará. El gran acogimiento de la hinchada colombiana en los estadios, pese a la duda del Alfonso López en la semifinal, en la final respondió de gran manera y como se esperaba de un torneo histórico en el país que potencializó el fútbol femenino aún más.

Sin embargo, con los resultados también se esperaba que le ganaran a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la Dimayor, que ya confirmó que no habrá liga en el segundo semestre del 2022. El país que fue sede de la Copa América responde quitándole la actividad a las jugadoras en lo que queda del año, ¿qué ejemplo se le está dando al mundo con esto?



Claro, las 23 jugadoras de la Selección Colombia no solo estaban peleando por obtener el título, sino que querían decirle a la FCF y a la Dimayor que estaban presentes y unidas para luchar por una liga digna reflejada en el camino que se trazaron. En el primer partido del certamen contra Paraguay, las futbolistas salieron alzando los brazos como protesta a los rumores que se confirmaron de que no habrá liga en el segundo semestre del 2022.



Colombia protestó de la mejor manera posible quedando subcampeonas en la Copa América y plantándole cara a Brasil. La FCF y Dimayor respondió con que en el 2023 contarán con dos ligas en el año. Sin embargo, se espera que sea real y no solo se quede en ello. En los demás partidos, las jugadoras salieron tomadas de las manos continuando la protesta, y, además, demostrando la gran unión que tienen.



Leicy Santos, una de las referentes de la Selección Colombia y del fútbol femenino mundial habló sobre esa unión de las futbolistas. En diálogo con Red+ Noticias, explicó los problemas internos con la FCF antes de empezar el torneo. ‘El momento más crucial en esta Copa fue el inicio del certamen. No estábamos de acuerdo con ciertas cosas que estaban pasando dentro de la selección, pero el grupo, lo primero que hizo fue unirse. Nos miramos y sabíamos que dependía de nosotras mismas el éxito. Teníamos que enfocarnos en lo nuestro y es por ello por lo que ese momento fue determinante para que el equipo rindiera en el torneo’.



Con los resultados demostrados, se espera que la FCF y la Dimayor tomen cartas en el asunto. Las jugadoras hablaron en la cancha y es la manera para pedir las garantías necesarias de cara al próximo año, puesto que ya está más que claro que no habrá segundo semestre.