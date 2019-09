Lectores de FUTBOLRED aprueban a Queiroz y creen que ya tiene equipo

Pasaron los dos ensayos de la fecha FIFA contra Brasil (2-2) y Venezuela (0-0) y, lejos de preocuparse, la afición ha encontrado razones de ilusión de cara a la Copa América 2020 y el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Según un sondeo de FUTBOLRED, en el que participaron más de 3.000 personas, las dudas que un sector de la crítica expresó tras la doble jornada de amistosos no son tan importantes y, aunque falta trabajo, la idea general es que hay un progreso y unos jugadores que tienen condiciones para competir al más alto nivel.

La primera gran conclusión es que hay un equipo pero, pero falta mucho trabajo, opinión que compartió el 58 por ciento de los lectores participantes en la consulta.



En ese sentido, los dos sentimientos que más destaca la gente es Ilusión (35 por ciento de votos) y Me gusta (27 pro ciento). Aun así, el porcentaje de personas que dijo 'Me preocupa' es del 14 por ciento.



A la hora de hablar de la propuesta futbolística, el 63 por ciento respondió con un 'Me gusta', mientras que en el esquema más usado por el técnico Queiroz, el 4-3-3, hubo total confianza: 68 por ciento de aprobación.







Puesto por puesto, las votaciones se repartieron así:



1- Los arqueros: La mayoría de votantes cree que David Ospina es el titular peor Montero le da pelea (40 por ciento).



2- Los defensores: Aunque el DT Queiroz prefiere otra opción, la elección de los cuatro hombres del fondo para los lectores de FUTBOLRED es sorprendente: el 47 por ciento prefiere que sean Orejuela, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Christian Borja.



3- Los mediocampistas: Hay dos opciones que casi dan empate técnico entre los votantes. La primer tiene a Cuadrado, barrios y Uribe con 39 por ciento, pero muy cerca, con 37 por ciento, está el trío Cuadrado- Barrios- Yairo Moreno.

4- Los delanteros. El sondeo presenta una cifra contundente en favor de un ataque con Roger Martínez, Luis Muriel y Duván Zapata: ¡72 por ciento! En esta misma línea, la gente cree que Falcao debe pelear un lugar con Zapata como el 9 de área, opción que tuvo 62 por ciento de aprobación.



Finalmente hay que decir que Juan Guillermo Cuadrado fue el preferido en este sondeo como el mejor jugador de los dos partidos (35 por ciento de la votación), mientras que Muriel, autor de dos goles contra Brasil, logró el 14 por ciento de votos.



Y un detalle final, que es un mensaje directo al técnico Carlos Queiroz: 60 por ciento de los participantes apostó porque James y Juan Fernando Quintero, recuperados de sus inconvenientes físicos, no solo estén en las convocatorias sino que ambos sean titulares.