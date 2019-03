Las 5 razones de la pronta eliminación de la Selección Colombia Sub-17

La Selección Colombia Sub-17, que perdió con Brasil el partido de este jueves, quedó eliminada de manera temprana en el Suramericano de la categoría que se juega en Perú, sin haber ganado ninguno de sus tres partidos disputados y con cifras realmente preocupantes a la hora de pensar en el proceso.



Los dirigidos por Héctor Cárdenas no pudieron con ninguno de sus tres rivales, no dieron muestras de reacción y mostraron falencias que también se presentan en categorías mayores, generando una gran incertidumbre respecto al trabajo que se está haciendo con los jugadores de inferiores tanto en los ciclos de Selección como desde los clubes.



Con base en ello, analizamos algunas de las razones más importantes para este fracaso:



Falta de definición: al igual que ocurrió con la Selección Sub-20, aunque esta vez con menos suerte en los resultados, los dirigidos por Cárdenas demostraron una clara falta de definición tanto en sus delanteros como en la mayoría de jugadores. Los ataques finalizaban en los tres cuartos de cancha, en el borde del área o en remates desviados que no generaban ningún peligro para los rivales.



No hay trabajo desde los clubes: mientras en algunos de los seleccionados participantes en el torneo de Perú ya hay varios jugadores que tenían minutos con la primera división de sus equipos y en sus países (Brasil), en Colombia este era un síntoma completamente extraño. Había jugadores con minutos en la segunda división pero muy pocos estaban relacionados con los primeros equipos de sus clubes.



Falta de manejo de los resultados: la Selección Colombia arrancó ganando el partido frente a Uruguay y el empate de los charrúas llegó casi de manera instantánea, asimismo, se logró un valioso empate frente a Brasil, que abría la esperanza, pero se dieron espacios que los brasileros supieron aprovechar para sacar ventaja de su técnica y experiencia.



La experiencia de los jugadores que han debutado en la primera división se nota en cada control, la pausa y el manejo de los tiempos de un partido, algo que el equipo de Cárdenas no tuvo.



Falta de un referente: se entiende que es una categoría menor y jóvenes apenas en formación, sin embargo, desde estas categorías empiezan a surgir los referentes del futuro, esos jugadores diferentes que brillan en el fútbol mundial y que llegan a los equipos más grandes. En Colombia ese jugador no apareció y aunque se esperaba más de algunos, nunca terminaron de explotar.



Mala adaptación: lo mencionó Pablo Aimar, entrenador del Sub-17 de Argentina, y se evidenció en los partidos de la Selección Colombia, las canchas no tenían un estado adecuado y esto pudo afectar la técnica de los jugadores colombianos, el buen juego que podían demostrar y el toque por el suelo, una de las bases sobre las que siempre se trabaja. Una razón que puede superarse en algunos casos, pero que, a la postre, también puede ser decisiva.