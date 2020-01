¿Todo es culpa de Reyes? Las razones de la derrota de Colombia

La derrota 1-2 de Colombia frente a Argentina este sábado en el estadio Hernán Ramírez Villegas dejó varios temas para analizar. El primero es que faltó trabajo del técnico para acoplar las piezas, teniendo en cuenta, como él mismo lo dijo en rueda de prensa, que son hombres con recorrido y no son unos niños. Estas son las razones de la derrota de la selección tricolor que está obligada a ganarle a Ecuador, el próximo martes en su segundo partido, que será en Armenia.

1. La principal razón de la derrota es que Colombia no supo qué hacer con la pelota. El equipo colombiano tuvo mejor posesión en varios pasajes del partido, sin embargo no encontró los espacios para salir tocando y generar fútbol ofensivo. El equipo de Reyes tuvo que apelar al juego directo, al juego largo, a dividir las pelotas y eso le hizo perder la brújula.



2. El gran trabajo táctico de Argentina. Hay que reconocer que la selección albiceleste controló bien el partido, de principio a fin y sabiendo de la calidad de hombres como Jorge Carrascal y Nicolás Benedetti encontró en Capaldo y Vera los hombres clave para el equilibrio en el medio campo.

El técnico Fernando Batista decidió poner como titular Nicolás Capaldo en lugar de Matías Zaracho, sacrificando la verticalidad por la aplicación táctica y así le dio un socio a Fausto Vera en la recuperación de pelota. Argentina siempre anticipó bien, achicaba todos los espacios y recuperaba rápido la pelota.



3. El error del portero Esteban Ruiz. Ese balón que Mac Allister que parecía de fácil control, pero que se le pasó por debajo del cuerpor el portero de Colombia, significó el empate muy rápido para Argentina, luego de que Carrascal pusiera en ventaja a Colombia. Fue un golpe anímico determinante.



4. El bajo nivel de Nicolás Benedetti. El talentoso mediocampista del América de México quedó en deuda. Nunca se conectó al partido, estuvo aislado, a veces tirado más hacia la derecha, pero dejando la sensación de que no tenía clara en qué ubicación debería estar. Al final terminó jugando como un creativo detrás del centro delantero. "No encontré los espacios", reconoció el jugador en la zona mixta y agregó que espera en el partido contra Ecuador tener "más movilidad".



5. El error de Arturo Reyes al cambiar a Jorge Carrascal: el técnico de la selección sacó del campo a Jorge Andrés Carrascal en el minuto 55. Acababa de empezar el segundo tiempo y el entrenador decidió sacar al hombre que más aportaba en desequilibrio y creación en el juego ofensivo de Colombia. Reyes se equivocó al sacar al jugador que estaba moviendo la defensa rival y que en cualquier momento podría aparecer con una genialidad.



6. La que falló Cetré: ante la pobreza mostrada en materia de llegadas y generación de fútbol, Colombia no se puede dar el lujo de fallar las pocas ocasiones de gol que genera. Edwuin Cetré tuvo la más clara del segundo tiempo en el minuto 54. Gran jugada colectiva, toque de primera de Luis Sandoval para Cetré, que hizo un recorte dentro del área, pero su remate salió elevado. Colombia falló una ocasión inmejorable para igualar el marcador.