Colombia, entre la brújula del gol y la calculadora: ¡ganar, lo único!

¡Ahora es cuando es! Colombia puede dejar de lamentarse ahora mismo y empezar a retarse de cara al duelo contra Paraguay, este martes (6:00 p.m.) por las Eliminatorias a Catar 2022.

El camino de Colombia hacia la Copa Mundo empieza con los tres puntos en este primer reto en Barranquilla, una de las tres finales que no se pueden perder en condición de local.



Después de Paraguay vendrá Perú, en enero de 2022, y finalmente Bolivia, en marzo, sabiendo la gran dificultad que da Venezuela como visitante, el otro partido que hay que ganar como sea en el cierre de las Eliminatorias.



Con esos 12 puntos, el equipo de Reinaldo Rueda sumaría 28 unidades y estaría en zona de repechaje, en el peor de los casos.



Es verdad que hay duelos directos como Chile vs. Uruguay, en Santiago, y que Perú tendrá que cruzarse con Ecuador, Paraguay y Uruguay, rivales directos de Colombia, pero si no se gana el martes no habrá manera de hacer cuentas optimistas. Hay que ganar al precio que sea y sin excusas. Hasta la calculadora lo sabe.