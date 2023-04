Cuentas de Colombia: ¿Se puede dar el milagro en Sudamericano Sub-17?

La Selección Colombia es última del grupo A del Sudamericano Sub-17, con 1 punto en tres partidos, producto del empate con Uruguay en el debut, y sendas derrotas contra Ecuador (4-0) y Brasil (3-1).



Este lunes, el seleccionado cafetero cayó contra Brasil y solo le queda un milagro para clasificar al hexagonal final del Campeonato de la Conmebol.



El próximo miércoles 5 de abril, enfrentará a Chile con la obligación de ganar para mantener la esperanza de clasificar. Luego deberá esperar que en los tres partidos que le quedarán al grupo A, la suerte ayude y se den los resultados que necesita la Tricolor.



¿Cómo clasifica Colombia a la fase final del Sudamericano Sub-17?



- Lo primero es ganarle a Chile (4:30 p.m.) para terminar con 4 puntos. Ojalá golear, pues tiene -6 en la diferencia de gol y podría empatar en puntaje con los chilenos o los uruguayos.



- Ecuador vs. Uruguay: será el partido de fondo del miércoles 5 de abril. Un triunfo del local es crucial, pues dejaría últimos a los charrúas; Colombia podría cerrar la fecha en el tercer puesto, de darse ambos resultados.



- En la última fecha: Ecuador no debe perder con Chile, pues así los australes llegarían máximo a 4 unidades -las mismas de Colombia-, y ganaría la Selección colombiana por el resultado del partido directo.



Además, Brasil deberá sumar contra Uruguay; así los charrúas no llegarían a 4 puntos y no desbancarían a Colombia del tercer puesto.