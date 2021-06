Otero, dolido por la desconvocatoria: su reacción tras la noticia

Juan Ferney Otero recibió una triste noticia este viernes al ser desconvocado de la Selección Colombia para la Copa América 2021 tras dar positivo por covid-19.

El futbolista del Santos Laguna, de México, había sido incluido en la lista definitiva de 28 jugadores el pasado 10 de junio, pero el inesperado contagio impidió que se uniera a la concentración del equipo de Reinaldo Rueda en la ciudad de Barranquilla.



Ante la situación, Otero manifestó que se bajó de un sueño, pues, como todo futbolista, su gran anhelo era vestir la camiseta de la selección nacional.



"Tengo mucha rabia, porque es el sueño que uno tiene cuando niño de representar al país, cuando uno empieza lo único que quiere es ponerse la camiseta de la Selección. Pero lastimosamente no se pudo, siempre seguiré trabajando por esto y esperaré una nueva oportunidad", dijo el atacante a Gol Caracol.



Asimismo, Otero, de 26 años, reveló el momento en el que se enteró de su llamado a la Selección, asegurando que fue el propio Reinaldo Rueda quien le dio la noticia.



"Estaba sentado hablando con mis hermanos, cuando de repente me entró una llamada de un número desconocido y era el profesor Rueda, diciéndome que estaba convocado. Yo no me las creía, estaba muy emocionado. Ahora con esta noticia se me bajaron los ánimos" -dice con la voz entrecortada- pero seguiré trabajando y preparándome", señaló.



Por último, Otero manifestó que no alcanzó a reunirse con su familia debido al llamado de la Selección, por lo que tomó rumbo a Barranquilla y fue allí en donde se enteró que había dado positivo por coronavirus.



"A mis hermanos. Les dije que se hicieran la prueba para que no estuvieran cerca de mi mamá, a ella no la quiero poner en riesgo. Afortunadamente, no viajé donde ella, porque o si no, los hubiera complicado. Justamente, iba a ir el jueves y ese mismo día recibí la llamada de la Selección y tuve que irme para Barranquilla de inmediato. Uno de mis hermanos sí estuvo conmigo, entonces le dije que se la hiciera de una vez", finalizó.