Carlos Queiroz y la polémica decisión antes del partido contra Argelia

La Selección Colombia se enfrentó este sábado a su similar de Chile, y luego de un empate sin goles, pone la mirada en Argelia. El partido será el martes 15 de octubre, no obstante, la decisión de Carlos Queiroz ha sido que el equipo no entrene en los días previos al partido amistoso contra los africanos.

Según la prensa que acompaña a la Tricolor el itinerario ya esta decidido, y como se llevará a cabo este es cuando menos polémico. Colombia no realizará entrenamientos previos, y se enfocará en el descanso y recuperación de los jugadores.



Esta información fue revelada por Campo Elías Terán en 'Win Sporst', quien anunció el cronograma de actividades del combinado nacional luego del partido en Alicante. El día domingo los jugadores harán una jornada de recuperación en la mañana, pero en la tarde serán liberados de la concentración.

El día lunes la Selección no tiene previsto entrenar, pues ese día todo el plantel viajará con rumbo a Francia, para el partido amistoso contra los argelinos. El único que tendrá actividad el próximo 14 de octubre será Carlos Queiroz que atenderá a los medios en rueda de prensa.



Este martes será el partido y no habrá tiempo para entrenamientos. No obstante, es importante resaltar que la Selección Colombia tendrá trabajo físico todos los días, aunque no a profundidad y sin trabajo táctico.