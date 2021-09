Rueda y los nacionalizados: el caso Montecinos, ¿opción en Colombia?

Joaquín Montecinos nació hace 25 años en Barranquilla, Colombia. Como ha decenas de casos, su padre, exfutbolista, actuaba en Atlético Junior cuando llegó su momento de venir al mundo y así, por casualidad, su lugar de nacimiento no fue el de sus padres.

Con los años el muchacho decidió seguir los pasos del padre, Cristian Montecinos, y se hizo futbolista, concretamente mediocampista ofensivo, con buen manejo de balón y sacrificio en marca. pasó por Unión Temuco, la Serena, San Luis De Quillota, Deportes Melipilla y, desde el año pasado, Audax Italiano. Toda su carrera la hizo en el que considera su país, Chile. Sin embargo, no ha sido llamado por ahora a la selección nacional y eso disparó la especulación sobre la posibilidad de que jugara por Colombia, su país de nacimiento.



Y surge la pregunta: ¿el técnico Reinaldo Rueda apostaría por un nacionalizado? Su pasado más reciente indica que sí, que no le pone problema al pasaporte cuando se trata de encontrar alternativas. Así como sucedió con Benjamin Anthony Brereton Díaz, una de las revelaciones de Chile en la última Copa América.



"Todo comenzó antes de diciembre, el ex técnico Reinaldo Rueda nos contactó y nos conectamos para conversar con él. Ben quería ir a Chile a jugar", dijo la madre chilena del futbolista, Andrea Díaz, a TNT Sports. Sí, lo explotó Lasarte pero quien lo puso en la carpeta fue el DT colombiano cuando estaba al frente de la selección austral. Pero, ¿es el mismo caso de Montecinos en Colombia? Probablemente no, pues Breretone es delantero, goleador, un déficit que tenía Chile, en cambio el mediocampista está en una posición en la que hay varios candidatos, no solo con los indiscutibles Barrios y Uribe, y ahora Cuéllar, sino con otros como Lerma y los jugadores de la liga local a los que el DT ha querido darles espacio, caso Perlaza.



Tal vez por eso en la familia Montecinos no se hacen muchas ilusiones con Colombia, tal como le dijo Montecinos padre al diario El Heraldo.



"Eso fue un comentario de una persona que me hizo una entrevista (en Chile), como que cambió un poco lo que yo le había contestado. Me preguntaron que si en algún momento llamaban a Joaquín de Colombia él iría, yo respondí que posiblemente, pero en este momento, Joaquín está totalmente claro en que la primera opción para él es la selección chilena, y no es por desmerecer a Colombia", dijo el exdelantero, campeón con Junior en 1995.



La llamada de Martín Lasarte es para ellos la prioridad: "Él (Lasarte) debe tener su gente en la cual confía más, pero no es un tema de méritos, tiene méritos de sobra, y no es por lo que diga yo, que soy su padre, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero el comentario generalizado de la gente y los medios es que Joaquín tiene que estar sí o sí en la selección. Eso vendrá en algún momento, yo creo que va a ser pronto, pero es un tema de Lasarte, es un tema del técnico".



Lo único que al padre le suena de Colombia es el Junior: "me encantaría, que mi hijo tenga la chance, que vaya a jugar a Junior, ahí las cosas cambian. He hablado con alguna gente para que lo vean y lo tengan en carpeta, pero bueno, no he tenido la mejor recepción, y bueno... yo pienso que, si no se da pronto, que pueda jugar en un gran club como Junior, va a ser difícil después porque creo que va a tener una carrera en México o en Europa".



Así que la respuesta a la duda es clara: NO habrá, por ahora, nacionalizados en la Selección Colombia. Los que están son los que son, a ojos de Rueda. El pasaporte vinotinto es la prioridad.