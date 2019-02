Reyes: único DT Sub 20 que también es asistente técnico en la mayor

Con el nombramiento de Arturo Reyes como parte del cuerpo técnico de Carlos Queiroz, el portugués sentó un precedente en Suramérica. Reyes es el único entrenador de Selección Sub 20, en esta parte del continente, que tiene participación activa y, de esa manera, en el equipo absoluto de un país.

Ni Argentina, donde Scaloni y Aimar pasaron por las categorías menores de su país antes de convertirse, de momento, en entrenadores de la mayores, ni Brasil, con Tite, ni Perú, con Gareca que es un trabajador incansable desde las bases del fútbol, han tomado esta decisión, por eso lo hecho por la Queiroz no deja de llamar la atención.



Arturo Reyes, quien no podrá acompañar al equipo en la Copa América, pues estará dirigiendo a Colombia en el Mundial Sub 20, tiene de esta forma una alternativa para seguir formándose como entrenador, para acercar jugadores de la categoría y seguir de cerca el proceso con un grupo que ya conoce tras su paso temporal como director técnico de ese equipo.



Vale la pena resaltar que aunque en la mayoría de países los técnicos de las selecciones Sub 20, son bastante cercanos a sus pares de las selecciones mayores, sólo en casos específicos como el peruano, donde Gareca acompaña en muchos de sus enfrentamientos a los juveniles, tal como sucedió en el Suramericano de Chile, cada selección trabaja de manera separada y no hay vínculo tan cercano como el del caso colombiano.



Así trabajan cinco de las principales selecciones de Suramérica:



Chile: Reinaldo Rueda llegó con su grupo de trabajo y aunque han tenido reuniones con los equipos menores, no hay un trabajo mancomunado ni nombró a sus asistentes con base en la Sub 20.

Brasil: Tite ha trabajado con las divisiones inferiores pero su asistente técnico de cabecera es Edu Gaspar y con base en él conforma el equipo de trabajo.

Argentina: Scaloni y Aimar saben qué es trabajar con divisiones menores y partiendo de esto se esfuerzan por tener en la mira a los jugadores, pero el equipo Sub 20 es manejado por Batista y aunque son cercanos al plantel, ambos grupos de trabajo son diferentes.

Perú: Gareca es un convencido del trabajo con divisiones menores y está presente en juegos o torneos de la Sub 20, como sucedió en Chile, sin embargo, el ‘Tigre’ tiene su grupo de ayudantes aparte.

Uruguay: Tabarez es uno de los que mejor sigue los procesos de inferiores y cada vez que puede llama jugadores, sus asistentes son sus ojeadores, pero la relación con el DT de las divisiones menores es independiente a su labor con la selección absoluta de Uruguay.