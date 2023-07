Baja para el Mundial: figura de Selección femenina no va por lesión

La Selección Colombia femenina de mayores pronto dará a conocer sus convocadas al Mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda a partir del 20 de julio, pero días previos para entregar la lista, el técnico Nelson Abadía no podrá contar con una jugadora por lesión.

Se trata de la portera Katherine Tapia, arquera del Palmeiras de Brasil, quien el pasado 29 de mayo sufrió una lesión y pese al esfuerzo por recuperarse, el tiempo no le da para llegar en plenitud física al Mundial femenino. La noticia la confirmó la misma jugadora través de sus redes sociales.



“Había trabajado tanto para cumplir este sueño y hoy me embarga un sentimiento de Tristeza grande al no poder cumplir este sueño mundialista. Solo Dios sabe por qué y para que de esta prueba. Quizás ahora no entienda nada de por qué me están sucediendo estas cosas, todo lo que había trabajado para estar aquí al lado de mis compañeras viviendo este sueño y hoy se me derrumba. Mi cuerpo soportó hasta donde pudo, trabaje horas y horas a doble jornada para recuperarme y estar al 100%, pero hoy me toca hacer un pare y pensar en mi salud y mi futuro”, mencionó con tristeza Katherine Tapia.



De igual manera, la portera solo dio palabras de aliento para sus compañeras que estarán en el Mundial femenino representando al país, creyendo que harán lo mejor por traerse un buen resultado.



“Les Deseo lo mejor en este sueño a cada una de mis compañeras que van a representar nuestro país. Sé que lo harán de la mejor manera”, finalizó.





​Katherine Tapia era una de las fijas en el proceso de Nelson Abadía y siempre había estado presente en amistosos con la Selección Colombia femenina de mayores, además, era la tercera arquera del equipo, por detrás de Sandra Sepúlveda y la actual dueña del arco, Catalina Pérez.



Por ahora, habrá que esperar quién será la arquera sustituta de Katherine Tapia, pero las de mayor opción para ocupar el puesto son Luisa Agudelo del Cali, Natalia Giraldo de América y Valentina González de Santa Fe.