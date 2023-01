Jürgen Klinsmann: ‘Todos esperábamos a Colombia en Catar 2022’

Catar 2022 terminó hace un mes y un día, con el recuerdo de aquella final disputada entre Argentina y Francia, donde para muchos, se jugó el partido decisivo más emocionante en la historia de las Copas del Mundo.



Una de las grandes ausentes fue Colombia. No solo aficionados, sino gente del mundo fútbol lamentaron la ausencia de la tricolor, donde se quedó por fuera tras una Eliminatoria irregular.



Jurgen Klinsmann, leyenda del fútbol de la Bundesliga y Selección Alemania, campeón del Mundo en 1990, habló con los medios de comunicación y se refirió a la ausencia de la tricolor en la Copa del Mundo.



Eso fue un gran golpe, todos esperaban que Colombia estuviera en la Copa del Mundo, la Selección Colombia tiene grupo talentoso, siempre ha sido competitivo y también exitoso, con muy buenos entrenadores, jugadores excepcionalmente buenos. No ver a Colombia en Catar ha sido extraño, para ser honesto.



Es algo similar a la perspectiva europea de no ver a Italia. Ya sabes los aficionados que tiene Colombia en una Copa del Mundo son fantásticos, al igual que los jugadores.



Soy buen amigo de Faryd Mondragón, trabajamos juntos para la FIFA en la Copa del Mundo en el grupo de estudio técnico. Hablé mucho con él de Colombia sobre los jugadores, como los que vienen y los que ya se establecieron y por qué no se clasificaron y lo que sufrió, porque sabía lo importante que era para Colombia estar en la Copa del Mundo, pero también pueden hacerlo bien en la Copa América.



Espero que corrijan el camino, que hagan las cosas bien, en la dirección correcta tomando decisiones. Porque Colombia es de los países que esperas que le vaya bien en América del Sur, por el talento de los jugadores.