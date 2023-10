Julio Comesaña y el duro mensaje que le mandó a James Rodríguez

En pocas horas, Colombia recibirá a Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la tercera fecha de la Eliminatoria Sudamericana, duelo en el que estarán grandes jugadores como Fede Valverde, Luis Díaz o James Rodríguez.



Pues bien, ante la necesidad de ir por el triunfo, ya que es un rival directo, Lorenzo pondría lo mejor que tiene, y es ahí donde está esa posibilidad de ver a James ante Uruguay desde el arranque.



No obstante, para muchos como es el caso de Julio Comesaña, el futbolista colombiano ya tuvo su mejor momento y explicó el rol que debe cumplir el jugador en este ciclo con la Selección.

"Cuando James saque a Colombia del apuro, entonces vendrán los aplausos. James debe entender que sus mejores tiempos pasaron, en este momento debe estar al servicio de la Selección, no al contrario", comentó en diálogo con Diario AS.



De igual manera, el uruguayo aseguró que James no está en las convocatorias de selección porque sea amigo de Lorenzo o para venderlo.



"No creo que Lorenzo traiga a James porque es amigo de él, o porque quiera ayudar a que lo vendan, ya lo han vendido mil veces. Él espera que James, en algún momento de los partidos, cuando el trámite del juego ya haya hecho un desgaste y Colombia no encuentra la claridad, de alguna manera de la sensación de que algo puede pasar", indicó.