Colombia regresa de la Copa América: ¿quiénes quedaron en deuda?

Colombia se despidió de la Copa América y frente a la Selección de Perú jugó su último partido. La Tricolor, dirigida por Reinaldo Rueda, se quedó con el tercer puesto de la competencia tras derrotar al equipo inca por 3-2 en una noche brillante para Luis Díaz.

Ahora, tras dar por finalizada la participación en el certamen de naciones, es momento de analizar los puntos altos y bajos del combinado patrio en el torneo, pues el equipo que se vio en competencia será la base para afrontar las siguientes fechas de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, el cual es el objetivo principal de la Selección, los jugadores y la Federación.

Teniendo en cuenta la continuidad en el terreno de juego, la jerarquía y las expectativas previo al inicio de la competencia, algunos jugadores no rindieron como se esperaba y es por eso que el reto está en Reinaldo Rueda y el cuerpo técnico, para ajustar uno que otro detalle que le permita tener la misma versión del futbolista que rinde cada fin de semana con su club en la Selección.

Quedaron en deuda

William Tesillo: Fue el lateral izquierdo de Colombia durante la Copa América, su competencia en la Tricolor fue Yairo Moreno, pero se este se retiró lesionado, luego llegó Frank Fabra, quien solo disputó algunos minutos, por lo que todos reflectores apuntaron hacia él. Sin embargo, a pesar de tener continuidad, Tesillo fue uno de los jugadores llamados a destacar que quedó debiendo, pues, en ataque, se le vio limitado y en defensa tuvo una que otra desconcentración. En su posición natural, como defensor central, seguramente tendrá un mejor desempeño.



Luis Fernando Muriel: Como uno de los mejores delanteros de Europa. Así llegó Luis Muriel a la Selección Colombia; no obstante, su realidad fue otra y terminó en el banco de suplentes. De hecho, Yimmi Chará estuvo por encima de él en el momento de ser la primera opción desde el banco para el ataque. No anotó y fue la gran decepción de la convocatoria.



Edwin Cardona: Si bien fue llamado a última hora para suplir la baja de Juan Fernando Quintero, el volante creativo no tuvo un buen desempeño en la Copa América. A pesar del golazo anotado contra Venezuela y de la asistencia a Luis Díaz contra Brasil, Cardona se vio falto de físico y de ritmo. Es un jugador de solo un tiempo.



Duván Zapata: Fue el delantero colombiano con más minutos en la Copa. Sin embargo, esto no fue garantía para el 'Toro' y se despidió de la competencia sin anotar goles. Su sacrificio se reconoce, pero no tuve la certeza de anotar cuando el equipo lo pedía. Oportunidades tuvo. Le faltó definición. Evidentemente, es el delantero elegido por Rueda, deberá responder en las próximas convocatorias con lo que mejor sabe hacer: goles.