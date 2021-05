Recuperación, primera tarea de Rueda en Selección Colombia: la agenda

Todos los planes cambiaron para la Selección Colombia tras la pérdida de la sede de la Copa América 2021: habrá más viajes; nuevas condiciones climáticas e inclusive, según se rumora, hasta posibles nuevos rivales.

La agenda marca dos compromisos: las Eliminatorias a Catar 2022 y la Copa América. El primero empezará en Lima, el 3 de junio, y seguirá en Barranquilla, el 8. El segundo, en teoría, el 14 del mismo mes, contra Ecuador, en sede por definir. Desde este mismo domingo será una sola concentración hasta el 10 de julio, si todo sale según lo que se espera.



Según el cronograma que maneja la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), los primeros en reportarse serán Baldomero Perlaza, Aldair Quintana, Camilo Vargas, Stefan Medina, William Tesillo, Yairo Moreno, Alfredo Morelos, Wílmar Barrios, Luis Díaz, Mateus Uribe y Sebastián Pérez.



Para este martes se esperan James Rodríguez, Yerry Mina, Luis Muriel, Duván Zapata, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez y David Ospina.



Y ahí empieza a perfilarse el trabajo. Una vez se complete el grupo, el punto número 1 será 'recuperación'.



La de James, por ejemplo. Viene de dos partidos de ausencia por una "fatiga", según el técnico de Everton, Carlo Ancelotti. Saber si es o no un 'little problem', como se dijo en Inglaterra, será una de las prioridades. Y en ese mismo proceso estarán Mina, quien sorpresivamente no apareció en el último duelo contra Manchester City; y probablemente Ospina, quien estaría sano, pero todavía no juega. Esa primera evaluación, para entender quién estará a disposición y cuándo, además de qué cargas de trabajo y de descanso necesitan, será lo que ocupe estos primeros días.



Después, o tal vez de manera alterna, habrá que trabajar en otra recuperación crucial: la de la confianza.



No hay que olvidar que Colombia viene de dos durísimas derrotas contra Urugay (0-3) y Ecuador (6-1) y que eso obliga a sumar, como mínimo, 4 puntos contra Perú en Lima y Argentina en Barranquilla. Ese golpe todavía es una herida sin cerrar y es la razón por la que en el banquillo está Reinaldo Rueda. Después, tendrá jugadores que no pasan por su mejor momento, casos Sánchez o Mina, o sin suficiente ritmo de competencia, como Quintero o Pérez, o sin mucha cancha en Selección como Baldomero Perlaza. A todos habrá que arroparlos y esto toma tiempo y trabajo.



Ya habrá tiempo después para la Copa América, que ya no será será en Colombia, lo cual, para bien y para mal, elimina presión. Extraoficialmente se dice que la nueva sede implicará que la selección nacional dejará de ser cabeza de serie y tendría incluso otros rivales. Por ahora, el trabajo será en Barranquilla. Después habrá nuevas prioridades.