Muy pocos: destacados de Colombia tras la triple fecha de Eliminatoria

No fue un buen balance para la Selección Colombia en la triple fecha de la Eliminatoria, luego de empatar sus tres partidos y no anotar ni un solo gol.



El equipo que dirige Reinaldo Rueda se vio falto de ideas y, en condición de loca, no supo sacar ventaja y apenas sumó tres puntos de nueve posibles. Sin embargo, a pesar de las críticas, hay que destara la solidez defensiva de la Tricolor, y es que si bien es cierto que no marcó en los juegos contra Uruguay, Brasil y Ecuador, tampoco recibió goles en contra.

En este orden de ideas, son pocos los jugadores que se pueden destacar tras la triple fecha de las clasificatorias. Todos de la mitad del campo hacia atrás. Adelante, ninguno se salva.



David Ospina: El capitán de la Tricolor fue la gran figura en los tres partidos. Sacó su portería en cero y fue fundamental para conseguir los tres empates. De no ser por Ospina, seguramente, la historia hubiese sido otra. Sus atajadas le dieron tres puntos a Colombia en la triple fecha de las Eliminatorias.



Yerry Mina: La jerarquía de Yerry Mina salió a flote frente a los grandes rivales, disputó cada balón a muerte y hasta se encaró con estrellas como Luis Suárez y Neymar. Frente a Ecuador cumplió y anotó un gol en el último minuto, que fue anulado por el VAR. Buen momento para el defensor del Everton.



Carlos Cuesta: La gran revelación de la triple jornada fue Carlos Cuesta. El joven defensor central salió figura en los tres partidos y demostró que tiene el carácter para ser titular en la Selección de mayores. Le quitó el puesto a Dávinson Sánchez y está dando frutos.



Wilmar Barrios: Barrios es irreemplazable en la Selección Colombia, no hay otro que pueda cumplir su función en el campo de juego. Recupera, llena espacios, hace a tiempo los relevos y hasta sale con el balón para generar oportunidades de gol. En los tres partidos fue pieza clave.