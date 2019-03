Jugadores de mal presente que fueron convocados en Selección Colombia

Carlos Queiroz dio este lunes su primera convocatoria como entrenador de la Selección Colombia, que jugará dos partidos amistosos, uno contra Japón y el otro contra Corea del Sur. Sin embargo, el portugués llamó a jugadores que no vienen con un buen presente y que tienen un bajo rendimineto por su falta de juego en sus clubes.

El primero es el porteo principal, David Ospina. El guardameta es de los que han tenido un rendimiento regular debido a su falta de participación con Napolés, su club. Si bien es de los que más ha jugado de estos futbolistas, no ha tenido tantas intervenciones debido al tema de su contrato, pues si cumple cierta cantidad de partidos, debe ser comprado por los italianos, que hasta ahora quieren guardar tiempo. Ospina ha jugado solamente cinco encuentros con la camiseta celeste este año, un bajo balance para un portero.



Luego está la parte más preocupante, la línea defensiva. Yerry Mina es el primero, quien no tuvo casi participación con Barcelona y pasó a Everton, equipo donde estuvo en algunas jornadas lesionado. El central ha disputado cuatro encuentros en su primer paso por el fútbol de la Premier League.



También está el tema de Jeison Murillo, quien llegó de Valencia a Barcelona. El zaguero no ha podido disputar partidos de Liga con la camiseta azulgrana y solamente ha disputado dos partidos de Copa del Rey y uno de la Supercopa de Cataluña.



Finalmente está Mateus Uribe, el volante que juega en América de México. El mediocampista ha jugado tres encuentros este año por una lesión que lo alejó de disputar los demás, aproximadamente un mes.