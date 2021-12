Campeón del mundo da la clave: ¿por qué Zapata no marca con Colombia?

Los goles de Duván Zapata en Atalanta son gotitas de limón sobre la herida nacional: ¿por qué en Atalanta le resulta tan fácil anotar y en Colombia no lo logra desde hace más de un año?

La pregunta se la hacen los expertos, no solo en el país o en Suramérica, sino inclusive en Europa, donde el vallecaucano es uno de los delanteros más respetados y temidos. No por accidente fue el mejor atacante de todas las ligas en el pasado mes de noviembre.



Sobre el tema han opinado todos, pero ahora lo hace un campeón del mundo, el alemán Jürgen Klinsmann.



"Cuando juegan para su equipo nacional juegan diferente que en su club europeo y tiene esa habilidad de adaptarse rápidamente dependiendo del momento, es solo un complemento", dijo en charla con el diario AS.



Y ojo a la lectura de quien supo ser goleador, igual que Duván: "Probablemente ustedes tienen una mirada mejor de la que yo tenga porque han visto todos los partidos del club y Selección. Creo que siempre depende del ambiente, quiero decir que tal vez está rodeado de jugadores que lo alimentan, nutren constantemente, tal vez por eso para él sea más fácil anotar en su club que en la Selección. Todo depende de como se unan las partes", señaló.



En efecto, la anemia de pase es el gran problema, no solo para Zapata sino para todos los delanteros del equipo de Reinaldo Rueda: es el gran lunar de su gestión no encontrar un socio eficiente, más allá de James, quien en Barranquilla, contra Paraguay, dio al menos tres balones limpios que no fueron aprovechados por el propio Duván y Miguel Borja. En todo caso, es poco flujo ofensivo teniendo hombres por los costados como Cuadrado y Díaz, destacados en sus clubes, especialmente el hombre del Porto.



Y con todo, Klinsmann se rinde ante la potencia y el talento del buen Zapata: "me gusta demasiado su forma de jugar, es un delantero muy fuerte, es muy disciplinado, tiene demasiado potencial y algún día lo podremos ver en un equipo más grande, Atalanta es un gran club, pero estuvo cerca de cerrar con un equipo de Milán, todo depende de cómo se rodee", dijo.



El alemán cree que influye también la pasión del fútbol en este lado del mundo, que no es ni parecida a lo que se ve en Europa: "cuando veo estos juegos en Sudamérica creo que soy muy intensos, algunas veces muy físicos, nunca es fácil para los árbitros (risas). Creo que no pierden nada, solo se adaptan en la forma de jugar... Lo que siempre me ha gustado del fútbol sudamericano es que tiene el nivel más alto de técnica porque los niños crecen jugando fútbol todos los días en las calles, en el barrio, entonces ellos pueden adquirir un enorme sentido técnico que después lo transforman en profesional", explicó.



El riesgo, sin embargo, es alto: "La cuestión es que a veces pueden ser muy emocionales porque aman tanto el juego, lo sienten demasiado. Acá y allá las cosas se salen de control y ahí es cuando los rivales te llevan fuera del límite porque ellos están calmados, más controlados (europeos). Un alemán típico diría "tienes que se más disciplinado en esos momentos".