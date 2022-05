Insólita condición para que figura de Santa Fe llegue a la Selección

Se avecina el duelo amistoso de la Selección Colombia frente a Arabia Saudita en territorio español y el entrenador interino Héctor Cárdenas ya está en la labor de armar su primer convocatoria.



Según informó Carlos Antonio Vélez en Antena 2, el seleccionador nacional tiene a varios jugadores del fútbol local en carpeta. Uno de ellos es gran figura de Independiente Santa Fe, pero su posible llamado está en veremos por una curiosa situación.

“Supe por ejemplo que hay un nombre, que a mí encanta, que es (Juan Sebastián) Pedroza, el de Santa Fe. Todo depende si Santa Fe clasifica o no”, develó el periodista en su audiocolumna ‘Palabras Mayores’.



Y es que la situación es clara: los equipos que avancen a la fase final de la liga (cuadrangulares) no tendrán bajas ante una eventual convocatoria. Aspecto que celebran Millonarios, Nacional, Junior e Independiente Medellín principalmente.



El cuadro cardenal por ahora es noveno con 26 unidades y se juega la clasificación este sábado en Manizales frente al Once Caldas. En caso de ganar, se mete; si empata o pierde, dependerá de otros resultados.



“Santa Fe es uno de los que están chilingueando. Lo de Millonarios, Nacional, Junior y los demás está claro. Los que están clasificados lo están y no los van a tener en cuenta”, complementó.



Vale recordar que los últimos miembros de la plantilla cardenal que fueron llamados a Selección fueron Dairon Mosquera y Alex Mejía, quienes integraron la nómina que disputó la fecha de Eliminatorias del mes de septiembre.



Acá las palabras de Vélez: