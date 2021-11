Cuadrado reflexionó tras 0-0 con Paraguay: 'no nos ahorramos esfuerzo'

Juan Guillermo Cuadrado, quien jugó todo el partido frente a Paraguay, se refirió al empate sin goles en el Metropolitano de Barranquilla. Pese al resultado, el lateral de Juventus y la Selección Colombia mantiene viva la ilusión de clasificar al Mundial de Catar 2022. Así lo expresó a través de Instagram, donde dejó su reflexión tras el encuentro.

"No nos ahorramos esfuerzo", fue lo primero que mencionó Cuadrado, haciendo referencia el resultado frente a la albirroja. También piensa en lo que vendrá: "mientras haya esperanza vamos a seguir dándolo todo y más. Gracias mi Jesús que mi gratitud y adoración no depende de todo lo que me puedes dar sino de que eres mi Dios", y finalizó su mensaje con el numeral "con la fe intacta".



Juan Guillermo, quien después de sus compromisos con la tricolor viajará a Italia para ponerse a disposición de su equipo, que a propósito jugará el próximo sábado frente al Lazio, fue uno de los más criticados en el juego ante Paraguay. Mientras en redes pedían su sustitución, Reinaldo le daba confianza y lo tenía hasta el final.