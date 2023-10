Inter se planta con Juan Guillermo Cuadrado: petición a Colombia

Juan Guillermo Cuadrado no juega desde el pasado 7 de septiembre, en el partido en el que Colombia le ganó 1-0 a Venezuela en el debut en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Luego fue baja contra Chile, y en el último mes no ha podido jugar con el Inter de Milán, perdiéndose 6 partidos (cuatro de Serie A y dos de Champions).



Una tendinitis lo dejó por fuera de las canchas en las últimas cinco semanas, pero el colombiano ya empezó a entrenar con su equipo, esperando recuperarse al 100% y volver a competición.



Ahora, a pocos días de una nueva convocatoria de Colombia para la fase de Eliminatorias, se conoció este miércoles desde Italia que Inter se quiere plantar y busca que no llamen a Cuadrado.



De acuerdo con la información entregada por Tuttosport, el conjunto italiano pretende que el futbolista, de 35 años, se quede en Milán para que se recupere 100 % de la lesión y no se arriesgue a recaer. Así, ya habría gestionado algunos diálogos con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para que Néstor Lorenzo lo libere.



El largo viaje hasta Colombia y las duras condiciones climáticas de Barranquilla y Quito (ciudades donde la Selección Colombia jugará contra Uruguay y Ecuador el 12 y 17 de octubre) encienden las alarmas de la directiva italiana y el cuerpo técnico.