Cuadrado no duda: 'dependemos de nosotros, sabemos que es una final'

Juan Guillermo Cuadrado habló de todo lo que se juega la Selección Colombia este martes (6:00 p.m.), en Barranquilla, contra Paraguay, por las Eliminatorias a Catar 2022.

Cuadrado vio solo una vez en el espejo retrovisor y habló de Neymar, su dolor de cabeza durante el último juego en Sao Paulo: "trato de hablarle al árbitro y a veces se hace difícil. David Ospina también es un líder, pero se le complica porque está lejos. Hay varios líderes y tenemos buena comunicación entre nosotros", dijo, ante la duda de si les faltó a los nacionales la vehemencia del brasileño frente al árbitro Tobar. Después ya solo se refirió a Paraguay.



¿Lateral o extremo?



Es un partido muy importante para nosotros. Tenemos que ir a jugarlo como una final. El planteamiento táctico lo armará el profe y hoy empezaremos a trabajar en eso. Estoy a disposición de lo que él decida.



El plan



Tenemos que salir a proponer y estar atentos. Si sales fuerte en Barranquilla, se hace difícil con la humedad y el calor. Tenemos que tener paciencia para la circulación de la pelota y encontrar espacios. Ellos trabajan eso, de dar sensación de que estamos bien y saben contragolpear.



¿Cansancio?



Hablando en lo personal, es complicado cuando uno llega y no se tiene mucho tiempo. Hay cambio de horario y se descuadra el horario de la comida y del sueño, así se estén tomando pastillas. Cuando estamos aquí, queremos dar el 100 por ciento. Hemos venido trabajando en eso, aunque no siempre salga como queremos. Ponerse esta camiseta hace olvidar todo y seguimos teniendo la fe intacta. Confiamos en ir al Mundial. Dependemos de nosotros, tengan la seguridad que vamos a dar lo mejor por el país y por nosotros.



Variantes ofensivas



No hemos tenido mucho tiempo después del viaje, empezaremos hoy, el proe seguro tendrá la mejor estrategia para hacerle daño a Paraguay no solo por las bandas sino por el centro, con los delanteros de gran calidad que tenemos. Podemos hacer daño por cualquier parte siempre que tengamos la misma unidad, confianza en que el planteamiento táctico va a funcionar y demostrarlo en el terreno de juego. Será importante disfrutar el partido, saber que es una final y debemos tratar de conquistar los tres puntos.