Juanfer Quintero se recuperó, dejó al Junior y se unirá a la Selección

Juan Fernando Quintero sufrió un trauma en su tobillo izquierdo, que no le permitió entrenarse con normalidad con el Junior de Barranquilla. El golpe lo sacó del partido que empató el tiburón 1-1 con Santa Fe, este sábado en la Liga BetPlay I-2023.



Su lesión no solo lo dejó afuera del compromiso del Junior, sino que dejó dudas sobre su presencia en la Selección Colombia, pues había sido convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, el próximo 24 y 28 de marzo.



No obstante, Juanfer no tiene una lesión grave y su golpe no le impedirá estar con la Selección. Es así que este domingo, Quintero confirmó su viaje a Asia, con una foto en sus redes sociales, dentro del avión en el que se desplaza a Oriente.



Así, Néstor Lorenzo podrá tener a uno de los más experimentados en la Tricolor.