Juan Fernando Quintero, afuera de la Selección Colombia: polémica

Ahora sí la polémica se prendió con más fuerza que nunca, pues Juan Fernando Quintero fue desconvocado de la Selección Colombia en medio de la gira de amistosos en Asia, después de haberle realizado estudios médicos.



¿Qué pasó? Juan Fernando Quintero viajó de Barranquilla a Corea para unirse a la Selección, a pesar de no haber podido jugar contra Santa Fe, el pasado sábado, por una molestia. Desde el club dijeron que tenía dolor, pero no una lesión grave; incluso el mismo jugador publicó en sus redes sociales los resultados de las pruebas realizadas, tratando de apagar la polémica.



Desconvocatoria del jugador Juan Fernando Quintero de la Selección Colombia Masculina de Mayores.



🔗 https://t.co/w3FceN8trg #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/oxt3Okcofr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 25, 2023

Contra Corea no pudo estar Quintero, pues el técnico Néstor Lorenzo dijo que todavía sentía dolor, pero que esperaba su evolución para tener lo disponible contra Japón, el próximo martes 28 de marzo.



“Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona”, comentó Lorenzo.



Por su parte, desde Junior se confirmó que no hallaron lesión, y el mismo Hernán Darío Gómez confesó que fue él quien le dio la libertad a Quintero para que viajara a Asia: “Primero la Selección, le dije”.



Las críticas por el manejo del caso Quintero no han parado de llegar desde el mismo momento de su viaje a Corea, pues algunos piensan que Juan Fernando debió quedarse en Barranquilla para recuperarse al ciento por ciento y no exponerse con un viaje tan largo y desgastante, además de unirse a la Selección sin poder competir.